Überfall in Ulmer Innenstadt: Erst die Zigarette, dann der Geldbeutel

Zwei gestandene Männer laufen nachts nach Hause. Vier Unbekannte sprechen sie am Alten Friedhof an, fragen erst nach einer Zigarette und rauben sie dann aus. Handy und Geldbeutel sind weg.

In der Ulmer Innenstadt kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem Raubüberfall, bei dem zwei Männern im Alter von 24 und 27 Jahren ausgeraubt wurden. Wie die Polizei Ulm berichtet, seien die beiden Männer in der Nacht zum Dienstag gegen 4 Uhr auf dem Nachhauseweg gewesen. Sie gingen die Frauenstraße entlang, als sie plötzlich von einer Gruppe von vier Unbekannten angesprochen wurden.

Das soll an der Ecke Karlstraße im Bereich der Kapelle des Alten Friedhofs gewesen sein. Die vier Männer hätten den 24-Jährigen und den 27-Jährigen erst nach Zigaretten gefragt und sollen dann plötzlich, ohne Vorwarnung, die Männer zu Boden gerissen haben. Wie es der Polizei geschildert wurde, hielten die Angreifer die beiden Männer am Boden fest und wühlten in ihre Taschen durch.

Männer werden in Ulmer Innenstadt von vier Unbekannten ausgeraubt

Die Gruppe Angreifer fanden ihre Handys und Geldbeutel, nahmen sie mit und rannten wohl über den Friedhof in Richtung Karlstraße davon. Einer von Ihnen sei dabei mit einem E-Scooter geflüchtet. Sofort wurde die Polizei alarmiert, welche mit mehreren Polizeistreifen nach den Angreifern suchte, allerdings ohne Erfolg. Der 24-Jährige und der 27-Jährige wurden bei dem Überfall leicht verletzt. Beiden wurden von Rettungssanitätern verarztet und konnten nach dem harten Überfall ihren Nachhauseweg fortsetzen.

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt nun nach den Tätern. Alles, was die Betroffenen der Polizei geschildert haben sollen, ist, dass die Täter vermutlich zwischen 20 und 25 Jahre alt sind und ein "südländisches Aussehen" haben, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Einer der Männer soll eine blau-weiße Jacke mit quadratischen Taschen getragen haben. (AZ)