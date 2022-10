Überfall in Ulmer Karlstraße: Sieben WG-Bewohner flüchten vor zwei Männern

In der Küche und im Flur der WG in der Ulmer Karlstraße richten die zwei Männer ordentliche Schäden an. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Tätern.

Mit Gewalt sind am späten Donnerstagabend zwei Männer in ein Wohnhaus in der Ulmer Karlstraße eingedrungen. In der Wohngemeinschaft (WG) raubten die bislang unbekannten Täter mehrere Gegenstände. Die Polizei bittet nun um Hinweise von Zeugen. Zu näheren Angaben halten sich die Ermittler bedeckt.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor 22 Uhr. Insgesamt sieben Personen sollen zu dem Zeitpunkt in der WG im zweiten Stock gewesen sein. Es soll sich um Bewohner, aber auch um Gäste handeln. Sie seien bedroht worden, so die Polizei in ihrem Bericht. Womit, dazu machen die Ermittler "aus taktischen Gründen" keine Angaben, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion. Die sieben Personen flüchteten in ein Zimmer.

Raub in der Ulmer Karlstraße: Täter stehlen Laptop und Handy aus der Wohnung

Die Unbekannten nahmen ein Laptop der Marke Samsung und ein Smartphone der Marke Xiaomi, Modell Redmi 9A mit. Außerdem schlugen sie in der Küche und im Flur mehrere Gegenstände kaputt. Welche genau, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelt nun nach den Tätern. Spuren wurden gesichert. Die Männer sollen "arabisch" ausgesehen haben, gibt die Polizei Aussagen von Zeugen wieder. Weitere Zeugen, die Hinweise zu den zwei Tätern oder der Tat geben können, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden.

Am Dienstagabend wurde - wie berichtet - in der Ulmer Herdbruckerstraße ein Geschäft überfallen. Ein Mann, der einen blauen Mundschutz trug, bedrohte eine Angestellten und den Geschäftsinhaber mit einer Pistole. Der Sohn des Inhabers sagte später unserer Redaktion: Das muss "ein Verrückter" gewesen sein. (AZ)