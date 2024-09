Überfall mit Messer vor Wettbüro in Ulm: Drei Täter sind auf der Flucht

Drei Männer sollen am Samstagabend in Ulm einen 27-Jährigen überfallen haben. Sein Handy wurde gestohlen, wie die Polizei am Montag mitteilt.

Gegen 21 Uhr saß der Mann demnach in der Bahnhofstraße bei einem Wettbüro. Drei unbekannte Männer seien auf ihn zugekommen. Einer von ihnen soll ihm wohl mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Danach soll er ihn mit einem Messer bedroht und dessen Handy sowie Bargeld gefordert haben.

Weil der 27-Jähriger dem nicht nachkam, sollen die beiden anderen Täter auf den Mann eingetreten haben. Dann sollen sie ihn durchsucht und zwei Handys aus seinen Hosentaschen gestohlen haben. Anschließend sei es dem leicht verletzten Geschädigten gelungen, zu flüchten.

Einige Zeit später, gegen 23.40 Uhr, sei der 27-Jährige auf eine Polizeistreife gestoßen und erstattete Anzeige. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei Ulm hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern. Die sprachen wohl arabisch und sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt gewesen sein. Der Haupttäter trug demnach eine schwarze Jeans und ein weißes T-Shirt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen. (AZ)