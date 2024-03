Übernahme ist jetzt fix: Iveco verkauft Magirus-Feuerwehrsparte an Mutares

Nun also doch: Die Iveco Group verkauft Magirus. Die auf Feuerwehrauto spezialisierte Firma mit Standort auch im Ulmer Donautal wird von Mutares übernommen.

Mehrere italienische Gewerkschaften hatten im Juli vergangenen Jahres einen avisierten Verkauf der Magirus-Feuerwehrsparte an die Öffentlichkeit gebracht. An diesem Donnerstag (14. März) teilt nun die Iveco Group mit Hauptsitz in Turin mit: Magrius wird an die Mutares SE & Co. KGaA verkauft. Eine entsprechende Vereinbarung sei am Mittwoch unterzeichnet worden. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung soll die Übernahme voraussichtlich bis spätestens Januar 2025 abgeschlossen sein.

Magirus beschäftigt nach Iveco-Angaben mehr als 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon etwa circa 1000 am Standort in Ulm. Dort werden nicht nur Löschfahrzeuge und Drehleitern gefertigt. Das Werk im Donautal ist als Kompetenzzentrum auch Entwicklungsstandort. Weitere Niederlassungen gibt es Brescia ( Italien), Chambéry ( Frankreich) und Premstetten ( Österreich).

Magirus geht von Iveco an Mutares: Wer ist der neue Eigentümer der Feuerwehrsparte?

Mutares ist laut Pressemitteilung eine börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (Hauptsitz), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Wien und Warschau, die mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen erwirbt, "die ein erhebliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen".

"Magirus ist eine typische Mutares-Akquisition, bei der das Unternehmen für eine renommierte Marke mit hoher Qualität steht und ein überzeugendes Wertversprechen bietet. Wir sehen daher ein großes Potenzial im Unternehmen und freuen uns darauf, seine Position in Europa und weltweit weiter auszubauen", wird Mutares-CFO Mark Friedrich in einer Pressemitteilung zitiert.

Herstellung von Feuerwehrautos hat in Ulm lange Tradition: 1866 wurde Magirus gegründet

Die Herstellung von Feuerwehrfahrzeugen hat in Ulm eine lange Tradition. Conrad Dietruch Magirus war der erste Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ulm. 1866 wurde das Unternehmen Magirus gegründet. Seit 1975 ist die Produktionsstätte im Ulmer Donautal Teil der Iveco-Gruppe. Lange hieß die Firma Iveco-Magirus. Nach der Schließung der LKW-Fertigung in Ulm durch Iveco im Jahr 2012 kehrte man zu nur Magirus zurück.

Lesen Sie dazu auch

Im Jahr 2023 machte Magirus etwa zwei Prozent des Umsatzes der Iveco Group aus und verzeichnete einen bereinigten EBIT-Verlust von 35 Millionen Euro, so die Turiner Unternehmensgruppe. Die italienischen Arbeitnehmerverbände hatten im vergangenen Sommer unbefriedigende wirtschaftliche Ergebnisse in den vergangenen zehn Jahren als Grund für die Investoren-Suche genannt - trotz hoher Qualität bei den hergestellten Feuerwehrfahrzeugen. (AZ/krom)

Anmerkung der Redaktion: Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.