Überraschende Einschränkungen wegen B10-Baustelle in Ulm bringen Ärger

Plus Einige Sperrungen waren nicht vorab bekannt. Das bringt böse Überraschungen. Auch Linienbusse und ein Bluttransport mit Martinshorn kommen nicht durch.

Seit Montagmorgen ist in Ulm die B10 ab der Ausfahrt Universität über Ulm-Lehr hinaus bis zur A8-Anschlussstelle Ulm-West gesperrt. Das hatte das beauftragende Regierungspräsidium Tübingen bekannt gegeben, doch die Folgen für andere Strecken nicht erwähnt.

Seit etwa neun Uhr am Montagmorgen ist die Bundesstraße gesperrt, und der Verkehr wird auf die Nordtangente Richtung Osten abgeleitet. Durch die Überlastung der Umleitungsstrecke fahren einige Lastwagen verbotenerweise durch Ulm-Lehr.