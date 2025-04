Einiges an Überraschungen hatte GMD Felix Bender beim vierten Philharmonischen Konzert der Spielzeit fürs Publikum parat – mit Kompositionen, die im späten 19. Jahrhundert bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Solistin des Abends war die Neusser Cellistin Julia Wasmund, die Solocellistin am Theater Ulm ist und an der Musikhochschule in Münster lehrt.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Max Bruch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Felix Bender Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis