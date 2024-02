Überraschender Zufallsfund in Ulm: Reste des jüdischen Ghettos entdeckt?

Eigentlich sollten in Ulm auf dem Judenhof nur neue Bäume gepflanzt werden. Doch nun untersuchen Archäologen die gefundenen Steine.

Beim Aushub der Pflanzgruben auf dem Platz, der im Hochmittelalter zum jüdischen Ghetto gehörte, sind die Bauarbeiter auf alte Mauerreste gestoßen, die nun detaillierter untersucht werden sollen.

Reiner Zufall, wie die Ulmer Stadtverwaltung mitteilt: Denn im nördlichen Bereich des Judenhofs sollten eigentlich nur drei zusätzliche Bäume gepflanzt werden, die an das sich wandelnde Stadtklima angepasst sind und das Mikroklima vor Ort positiv beeinflussen sollen.

Ausgrabung am Judenhof in Ulm

Die müssen erst einmal warten: Denn eine von der Stadt beauftragte Fachfirma wird ab der kommenden Woche den Untergrund archäologisch in Augenschein nehmen und gegebenenfalls Befunde sichern. Wie bedeutsam das ist, steht noch in den Sternen.

Fakt ist, dass die Juden Ulms abgesondert von den christlichen Bewohnern in einem eigenen Viertel wohnten, das hier Judenhof östlich des Münsters lag. Ein abgeschlossenes Ghetto, wie es sie in anderen Städten gab, soll es aber nicht gewesen sein, wie der Historiker Klaus-Dieter Alicke in einer Publikation schreibt.

Ein Blick in die Ausgrabung am Judenhof in Ulm. Foto: Alexander Kaya

Außerdem wurde im Bereich der Pflanzgruben eine unkartierte Glasfaserleitung gefunden, die vermutlich verlegt werden muss. Die Tiefbau- und Pflanzarbeiten sollen anschließend weitergeführt werden. (heo)

