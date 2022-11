Ulm

vor 17 Min.

Übung im ICE-Tunnel: Feuerwehr und Rettungsdienst bereiten sich auf Bahn-Notfälle vor

Plus Der Rauch war bis auf die A8 zu sehen: Bei einer Übung haben Ulmer Einsatzkräfte den Brand eines Zugs im Albabstiegstunnel geübt. Das ist ihr Fazit.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

In fünf Wochen startet der fahrplanmäßige Betrieb auf der Bahn-Neubaustrecke Wendlingen–Ulm. Am Samstag hat die Ulmer Feuerwehr mit einer großen Übung ihre Einsatzplanung für den knapp sechs Kilometer langen Albabstiegstunnel überprüft. Mittags war Einsatzleiter Andreas Burst wieder entspannt, am Vormittag musste er unter den Augen einiger Fachleute zeigen, dass die Feuerwehr in dem langen Tunnel effektiv helfen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen