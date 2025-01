Ukraine-Krieg, Pflege, Übungen: 200 Sanitätssoldaten tauschen sich in Ulm aus

Ulm war für drei lang der Mittelpunkt der Chirurgie im Sanitätsdienst der Bundeswehr. In der Donauhalle trafen sich über 200 Sanitätssoldaten, um zu diskutieren und sich fortzubilden. Der Arbeitskreis der Chirurgen im Sanitätsdienst hatte zu seiner 32. Jahrestagung geladen und dabei nicht nur die Ärzte angesprochen, sondern ganz gezielt auch das Pflegepersonal. Das Kongressmotto „Together we can“ („Gemeinsam schaffen wir es“) wurde dadurch mit Leben gefüllt. Generalarzt a.D. Stephan Schoeps, der Präsident der veranstaltenden Deutschen Gesellschaft für Wehrmedizin und Wehrpharmazie, betonte es auch ganz deutlich, dass es nur miteinander gehe. Das habe für ihn mehrere Ebenen, denn bei der Behandlung von Patienten benötige man die Expertise der Ärzte genauso wie die Expertise in der Pflege. Doch Schoeps spannte den Bogen noch weiter: Der Sanitätsdienst muss im Einsatz mit den Soldaten vor Ort zusammenarbeiten. Die Erfahrungen im Ukraine-Krieg würden zeigen, dass dort das internationale Schutzzeichen des Roten Kreuzes nicht akzeptiert wird, sondern ganz bewusst als Ziel genommen wird, Gebäude wie Sanitäter. Die Containerdörfer, die der Sanitätsdienst in Afghanistan errichtet hatte und damit das Niveau eines Kreiskrankenhauses mitten in der Wüste bieten konnte, wäre in der Ukraine ein begehrtes Angriffsziel. Daher können verwundete besser in neutralen Gebäuden versorgt werden und müssen dann aber bis zur nächsten Nacht warten, bis sie im Schutz der Dunkelheit von der Front in Krankenhäuser im Hinterland verlegt werden können.

80 Prozent der Patienten am Ulmer BWK sind Zivilisten

Zivil-militärisch ist die Zusammenarbeit in Friedenszeiten schon lange eine Selbstverständlichkeit, so sind im Ulmer Bundeswehrkrankenhaus (BWK) rund 80 Prozent der Patienten Zivilisten, die auf höchstem Niveau versorgt werden. Doch im sogenannten Bündnisfall, wenn die soldatischen Ärzte und Pfleger in Krisengebiete müssen, „dann stehen die Krankenhäuser leer und die Patienten müssen irgendwie versorgt werden“, so Schoeps.

Ein weiteres Thema während der Podiumsdiskussionen und auch in den Pausen zwischen den offiziellen Programmteilen war die Spezialisierung der Chirurgen in der zivilen Ausbildungsordnung. Die Bundeswehr bildet auch ihre Ärzte anhand der Ausbildungsordnung aus, ergänzt dann noch weitere Teile, um nicht nur einen Schulterspezialisten in ihren Reihen zu haben, sondern einen Einsatzchirurgen, der von Kopf bis Fuß helfen kann.

Begehrt unter den Kongressteilnehmern waren auch die praktischen Übungen, bei denen es mehr Nachfrage als Plätze gab. Beispielsweise wurde die Sicherung des Atemweges unter erschwerten Bedingungen geübt. Beispielsweise nach Schussverletzungen, aber auch nach einem schweren Verkehrsunfall, kann das Gesicht so schwer verletzt sein, dass eine Beatmung über Mund oder Nase nicht mehr möglich ist. Bei der Koniotomie wird auf der Vorderseite des Halses im Bereich des Kehlkopfes mit zwei kleinen Schnitten ein Zugang zur Luftröhre geschaffen. Mit Übung lässt sich das auch an einer Unfallstelle in wenigen Augenblicken bewerkstelligen. An Schlachtabfälle von Schweinen, die eine dem Menschen sehr ähnliche Luftröhre haben, konnten sich die Chirurgen in dieses Verfahren einarbeiten.