Ukraine-Krieg: Ulm erwartet bis zu 350 Flüchtlinge – wo kommen sie unter?

In Ulm sollen am Freitag die ersten Ukraine-Flüchtlinge eintreffen.

Plus Die Menschen in der Ukraine flüchten vor dem Krieg. Die Stadt Ulm erwartet am Freitag eine erste größere Zahl an Geflüchteten. Wie geht es für die Menschen weiter?

Von Michael Kroha

Hunderte Tüten mit Kleidung, Toilettenartikeln und Decken stapelten sich noch am Dienstag vor dem Eingang des Ulmer Münsters. Inzwischen sind die Hilfsgüter mit mehreren Bussen in der Slowakei an der ukrainischen Grenze angekommen. "Wir sind gerade am Ausladen", berichtet am Donnerstagmorgen Hilde Mattheis im Gespräch mit unserer Redaktion. Die frühere SPD-Bundestagsabgeordnete hatte die Spendenaktion mit initiiert. Wohl schon am Freitagabend sollen die Busse nach Ulm zurückkehren. Mitfahren sollen dann wohl auch Hunderte Kriegsflüchtlinge. Doch wie geht es dann weiter? Wo kommen die Menschen unter?

