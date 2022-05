Ulm

vor 52 Min.

Wie sich Ulm für ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine wappnet

Ab kommenden Montag werden ankommende ukrainische Flüchtlinge zunächst in den Messehallen untergebracht. In einer der Kabinen werden sie auf Feldbetten schlafen.

Plus Die Ulmer Messe dient künftig als Erstaufnahmestelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Ob die riesigen Hallen überhaupt gebraucht werden, ist aber unklar.

Von Jonas Klimm

Dieses Mal möchte die Stadt Ulm rechtzeitig vorbereitet sein. Sollten wieder mehr ukrainische Flüchtlinge in die Region kommen, dann gibt es für diese ab dem 12. Mai eine neue erste Anlaufstelle in den Ulmer Messehallen. Bis zu 160 Menschen könnten dort medizinisch erstversorgt und registriert werden, sowie die ersten Nächte verbringen. Gleichzeitig wird die bisher als Erstaufnahmeeinrichtung genutzte Kepler-Halle wieder in den Warte-Modus versetzt. Denn, so lautet bei einer erstmaligen Ortsbesichtigung der einhellige Tenor, die Messe bringt als Erstaufnahmeeinrichtung zahlreiche Vorteile mit sich.

