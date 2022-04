Ulm als "essbare Stadt": Sollen hier Obstbäume für jedermann wachsen?

Nutzpflanzen statt grüner Ziergewächse wollen die Freien Wähler aus Ulm in Zukunft auf öffentlichen Flächen den Vorzug geben. Dafür gibt es Vorbilder.

Die "Essbare Stadt" nennt sich Andernach in Rheinland-Pfalz. Das 64 Kilometer südlich von Köln gelegene Städtchen gehe damit neue Wege. Einen solchen soll nach dem Willen der Fraktion der Freien Wähler im Ulmer Gemeinderat auch Ulm beschreiten.

Der Ansatz aus Andernach der Berücksichtigung von Nutzpflanzen auf öffentlichen Flächen hole die Natur in die Stadt zurück und schaffe neue Zugänge zu einer bewussten, gesunden Ernährung. So formuliert es zumindest das dortige Rathaus-Team. Betreut werden die Flächen vor allem von Langzeitarbeitslosen, die von professionellen Gärtnern angeleitet werden.

Essbare Stadt: Andernach soll Vorbild für Ulm sein

In Andernach heißt es nach Informationen aus der Stadtverwaltung „Pflücken erlaubt“ und nicht "Betreten verboten". Gemüsesorten wie Möhren und Bohnen, Obstsorten, Beerensorten, Spaliergehölze, Küchenkräuter oder Schnittpflanzen werden demnach in den Grünanlagen gepflanzt. Jedes Jahr steht eine Nutzpflanze besonders im Fokus. Seit 2010 wurden an einer Mauer im Schlossgarten 101 Tomatensorten, 100 Bohnensorten sowie 20 Zwiebelsorten gepflanzt.

Nun beantragten die Freien Wähler per Schreiben an OB Gunter Czisch zu prüfen, ob und wo die Stadt Ulm bereits bestehende Grünflächen für diese Art der Nutzung zur Verfügung stellen beziehungsweise neu anlegen könnte. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Landesgartenschau im Jahr 2030. (heo)