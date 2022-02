Brennstoffzellen sollen Verkehr grüner machen: Millionen für Forschung in Ulm

Brennstoffzellen sollen den Verkehr klimafreundlicher machen. Auf dem Ulmer Eselsberg wird daran geforscht. Dafür gibt es jetzt noch mehr Geld.

Lastwagen, Busse und Züge mit Brennstoffzellen können einen bedeutenden Beitrag für einen klimaneutralen Verkehr leisten. Die Technik gibt es längst, jedoch werden die Energiewandler bislang kostenintensiv von Hand gefertigt. Sie schnell in die Serienproduktion zu bringen, um die Kosten deutlich zu senken und den wachsenden Markt bedienen zu können, ist das Ziel einer neuen Forschungsfabrik des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in Ulm.

Die Forschungsfabrik Wasserstoff und Brennstoffzelle - HyFaB - wird bereits seit dem Jahr 2019 durch das Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium gefördert. Am Mittwoch erfolgte der feierliche Spatenstich für die "HyFaB-2". Ab 2023 werden hier auf 3000 Quadratmetern die Fertigungsverfahren für Brennstoffzellenstapel und deren Komponenten unter seriennahen Bedingungen gemeinsam mit der Industrie entwickelt und verbessert.

Die Feier begleiteten Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker und die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, die dem ZSW einen Förderbescheid in Höhe von 7,75 Millionen Euro für den Bau des HyFaB-2-Gebäudes übergab. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr sieht eine Projektförderung unter Industriebeteiligung von bis zu 30 Millionen Euro für die HyFaB vor, von denen in diesem Jahr bereits bis zu zehn Millionen Euro bewilligt werden sollen.

Brennstoffzellen aus Ulm als Beitrag zur Verkehrswende

Brennstoffzellen können einen bedeutenden Beitrag für die Verkehrswende leisten. Die Herausforderung besteht nun darin, die Technologie in die Serienproduktion zu überführen. Der Südwesten geht hier voran: Das Umweltministerium und das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg unterstützen bereits den vor einem Jahr begonnenen ersten Bauabschnitt und das Projekt der Forschungsfabrik für Wasserstoff und Brennstoffzellen – HyFaB – mit 18,5 Millionen Euro. In dem Gebäude in Ulm in der Lise-Meitner-Straße 24, das nach nur zwölf Monaten Bauzeit kurz vor der Fertigstellung steht, wird das ZSW im Frühsommer 2022 das größte unabhängige Testfeld für Brennstoffzellen in Europa eröffnen.

Dr. Alexander Kabza (links) und sein Mitarbeiter Jan-Peter Boye beim Prüfen einer Brennstoffzelle. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Direkt daneben entsteht nun mit dem Gebäudeabschnitt HyFaB-2 auf rund 3000 Quadratmetern Fläche eine Brennstoffzellenmodellfabrik mit Produktionshalle, Seminar- und Büroräumen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des ZSW werden hier gemeinsam mit der Industrie unter seriennahen Bedingungen Komponenten und Fertigungsprozesse für den Brennstoffzellenstapel (Stack) entwickeln. Der Bau soll bis März 2023 fertiggestellt sein und im Juni 2023 in Betrieb genommen werden. Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut übergab dem ZSW dafür einen Förderbescheid in Höhe von 7,75 Millionen Euro aus europäischen Fördermitteln.

Lesen Sie dazu auch

Ulm als Leuchtturm der Brennstoffzellen-Forschung

"In Baden-Württemberg sind deutschlandweit die mit Abstand leistungsfähigsten Industriefirmen im Bereich der Brennstoffzelle angesiedelt", so Hoffmeister-Kraut. Mit dem HyFaB-Projekt biete das ZSW diesen Unternehmen eine einzigartige Plattform, die von der Produktion über die Testung bis hin zur Schulung Angebote für gemeinsame Projekte bereitstellt. Das HyFaB-Projekt werde einen großen Beitrag dazu leisten, damit Brennstoffzellen in Deutschland im industriellen Maßstab produziert werden können. Dies sei ein weiterer wichtiger Schritt, damit die Unternehmen zu wettbewerbsfähigen Bedingungen an diesem Zukunftsmarkt teilhaben können. Das ZSW werde mit diesem Projekt seinen Status als Leuchtturm der Brennstoffzellen-Forschung in Deutschland noch weiter ausbauen.

Markus Hölzle vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg ZSW. Foto: Alexander Kaya

"Grüner Wasserstoff ist ein Schlüsselfaktor zur Einhaltung der Klimaschutzziele. Er wird in den kommenden Jahren zur vierten Säule der Energiewende - nach Energieeffizienz, erneuerbaren Energien und Elektrifizierung", sagt Umweltministerin Thekla Walker. Die Brennstoffzellenindustrie steht vor der industriellen Massenproduktion. Das ZSW will Firmen begleiten und unterstützen, um in den künftigen Massenmarkt einsteigen zu können. "In der HyFaB treibt das ZSW mit Unternehmen aus der Komponenten- und Zulieferindustrie die beginnende Serienproduktion von Brennstoffzellen-Stacks voran", sagt Professor Dr. Markus Hölzle, Leiter der ZSW-Aktivitäten in Ulm. "Mit HyFaB-2 entsteht eine weltweit einzigartige Modellfabrik."

Brennstoffzellen sind insbesondere für den Einsatz im Schwerlastverkehr von großer Bedeutung. Der Grund: Würde man einen Lkw ausschließlich mit einer Batterie betreiben, dann wäre diese allein schon mehrere Tonnen schwer. Brennstoffzellen-Lkw hingegen benötigen nur den Brennstoffzellenstack und einen Wasserstofftank. Etwa fünfzig Kilogramm Wasserstoff reichen aus, um 700 Kilometer weit zu fahren. Weitere Vorteile sind eine temperaturunabhängige Reichweite und kurze Betankungszeiten. All dies sind im Speditionsgeschäft wichtige Faktoren. Beim Einsatz von grünem Wasserstoff aus Wind- und Sonnenenergie entstehen zudem keine klimaschädlichen Emissionen in diesem Bereich der Mobilität. Die ersten Brennstoffzellen-Lkw befinden sich bereits in der praktischen Erprobung und sollen von mehreren Herstellern in Baden-Württemberg bereits ab dem nächsten Jahr in Serie produziert werden. (AZ)