Ulm

vor 17 Min.

Ulm bekommt für B10-Baustellen so viel Fördergeld wie keine Kommune zuvor

Plus Baden-Württemberg zahlt 104,8 Millionen Euro für den Neubau von Wallstraßenbrücke und Blaubeurer-Tor-Tunnels. Neue Methode soll Kosten und Zeitplan sichern.

Von Sebastian Mayr

Eine Rekordsumme für ein Projekt der Superlative: Baden-Württemberg unterstützt den Neubau der Wallstraßenbrücke und des Blaubeurer-Tor-Tunnels in Ulm mit 104,8 Millionen Euro. Das sei in etwa so viel Fördergeld, wie im laufenden Jahr an alle anderen Kommunen im Land ausgeschüttet worden sei, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Freitag im Ulmer Rathaus. Es ist nicht der einzige Rekord. Bei der Planung für die Bauarbeiten setzt die Stadt auf ein neues Verfahren, das mehr Sicherheit bei Zeitplan und Kostenrahmen bringen soll.

