Ulm bekommt in der Weihnachtszeit eine Eislauffläche aus Kunststoff

Plus Seit vier Jahren läuft der Innenstadtdialog, Ergebnisse sind zum Beispiel in der Weihnachtszeit im Zentrum von Ulm zu sehen. Bewirkt hat die Arbeit noch mehr.

Die roten Stühle in der Stadt sind ein Beispiel, die Pläne für die Weihnachtszeit sind ein anderes. Seit Januar 2019 suchen Menschen aus Ulm im Innenstadtdialog nach Ideen, wie das Zentrum attraktiver werden kann. Jetzt ist das Format abgeschlossen, erfolgreich war es aus vielerlei Gründen. Einige Ergebnisse sind schon sichtbar, ein weiteres soll der Innenstadt in den kommenden Wochen einen zusätzlichen Magneten bescheren.