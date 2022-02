Ulm

18:01 Uhr

Brücke gesperrt: Ulm bereitet sich auf ein Wochenende des Super-Staus vor

Dauerbaustelle mit Aussicht: Es wird Mai oder Juni werden, bis die Sanierung der Ludwig-Erhard-Brücke in Ulm abgeschlossen ist.

Plus Auch wenn es nur ein verlängertes Wochenende ist, so sind jetzt schon für Mitte März große Staus in der Ulmer Innenstadt absehbar. Auch die Stadtverwaltung ist nicht begeistert.

Von Thomas Heckmann

Von Donnerstagabend, 10. März, bis zum frühen Montagmorgen, 14. März, muss die Ludwig-Erhard-Brücke für den Verkehr von der Karlstraße in Richtung Blaubeurer-Tor-Ring gesperrt werden. Stadteinwärts gibt es eine Fahrspur, der Geh- und Radweg auf der Südseite ist frei benutzbar. Die Stadt ist nicht begeistert - sieht aber keine Alternative.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

