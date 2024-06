Ulm hält am Theater-Anbau fest. Erstmal

Plus Zwar scheiterten die Freien Wähler mit ihrem Versuch, das Großprojekt zu stoppen. Doch in Anbetracht der Kostensteigerung fällt auch bei Befürwortern das Wort Skandal.

Der Erweiterungsbau eines Kinder- und Jugendtheater soll 58 Millionen Euro kosten. Davon sind 28 Millionen Euro nicht finanziert. Dennoch will die Mehrheit im Ulmer Gemeinderat erstmal am Projekt festhalten.

Die Fraktion der Freien Wähler versuchte im Gemeinderat, den Bau noch zu stoppen, in dem sie erstmal versuchte, diesen Punkt noch auf die Tagesordnung zu setzten. Es gehe "um die Zukunft der Stadt Ulm“, wie Oliver Bumann (FWG) sagte. Dabei hatte der Ulmer Bauausschuss im April mehrheitlich beschlossen, die Stadt solle erstmal an den Plänen festhalten.