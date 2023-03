Ulm hält trotz Widerstand an neuen Fußgängerzonen fest

Der Beschluss, Autos in Herrenkellergasse und Herdbruckerstraße zu verbieten, stand in der Kritik. Ein Patt im Gemeinderat verhindert eine andere Entscheidung.

Kaufleute in der Herrenkellergasse haben sich mit Nachdruck gegen die Pläne eingesetzt, die Straße in der Ulmer Altstadt zur Fußgängerzone umzuwidmen. Auch Anwohnerinnen und Anwohner sprachen sich dagegen aus. Den entsprechenden Beschluss hatte der Bauausschuss im Februar gefällt. Nun behandelte der Gemeinderat das Thema auf Antrag der FWG aufs Neue. Die Fraktion war von Anfang an gegen die Änderung gewesen und bekam zusätzliche Unterstützung. Doch die genügte nicht, es bleibt beim Verbot für Autos in der Herrenkellergasse und in der Herdbruckerstraße.

Dass Paradiesgasse, Schuhhausgasse und der östliche Teil des Münsterplatzes für den motorisierten Verkehr gesperrt werden, war schon bei der ersten Abstimmung am 7. Februar unstrittig gewesen. Auch, dass die Fußgängerzone am Marktplatz dauerhaft bleiben soll, stand außer Frage. Die Schelergasse und die Herdbruckerstraße nahe dem Ulmer Rathaus hätten nach dem Vorschlag der Verwaltung für Autos freibleiben sollen. Für die Herrenkeller- und für die Dreikönigsgasse war ein Parkverbot vorgeschlagen, um den Verkehr einzudämmen. Komplette Fußgängerzonen hatten die Fachleute aus dem Rathaus in diesen Bereichen zunächst nicht im Sinn. Die Mehrheit des Bauausschusses stimmte aber dafür, die Umwidmung auch dort vorzunehmen.

Neue Fußgängerzonen: Ulmer Gemeinderat behandelt Thema nicht erneut

Lena Schwelling (Grüne) nannte es in der Sitzung am Mittwoch eine Unart, Themen nach einem unliebsamen Ergebnis in den Gemeinderat zu verweisen: "Dann können wir es uns schenken, das stundenlang in den Ausschüssen zu beraten." FWG-Fraktionschef Reinhold Eichhorn hielt dagegen: "Wir haben von den Grünen gelernt." Die Grünen hatten bei der Abstimmung über die Breite der Adenauerbrücke eine zweite Lesung erzwungen.

Die Freien Wähler bekamen bei ihrem Versuch, den Beschluss zurückzunehmen, Unterstützung von Teilen der FDP sowie aus der Fraktion CDU/UfA. Abgestimmt wurde nun, ob der Gemeinderat das Thema in seiner Sitzung im Mai komplett neu aufrollen soll. 19 Stadträtinnen und Stadträte stimmten dafür, 19 dagegen. Durch das Patt ist eine zweite Diskussion abgelehnt, alle drei neuen Fußgängerzonen werden eingeführt.

Ulmer Klimabeirat ist gegen Autos in der Herrenkellergasse

Vor der Abstimmung hatte sich der Ulmer Klimabeirat zu Wort gemeldet und davor gewarnt, die Entscheidung zurückzunehmen. Der Zusammenschluss aus 13 Ulmer Vereinen und Initiativen verweist auf eine Studie des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung, die zwei Berliner Einkaufsstraßen in den Blick genommen hat und herausgefunden hat, dass der Großteil der Kundschaft dort nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt. "Der Studie zufolge sind die Nichtautofahrenden für 91 Prozent der Gesamtumsätze verantwortlich", heißt es im Schreiben des Klimabündnisses. Zudem würde eine Fußgängerzone die Aufenthaltsqualität verbessern und mehr Menschen anziehen. Den Kompromissvorschlag, Parkplätze in der Herrenkeller- und Dreikönigsgasse abzuschaffen, lehne man ab. Zum einen würden viele Menschen wohl dennoch kurz parken, zum anderen sehe man ein großes Sicherheitsrisiko.