Ulm hat wieder eine Gesundheitsmesse: Das ist auf der Vitawell geboten

Am Samstag und Sonntag, 2. und 3. März, feiert die Vitawell-Gesundheitsmesse Premiere. 45 Aussteller aus Medizin, Wellness, Ernährung, Wohnen und Fitness sind dabei.

Die Zielgruppe der Messe beschreiben die Veranstalter als "alle gesundheitsinteressierten Menschen in Ulm/ Neu-Ulm und der Region". An beiden Tagen ist in der Ulmer Donauhalle von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine Vielfalt an überregional bekannten, lokalen und regionalen Kliniken, Facharztpraxen und Rehazentren. Diese präsentieren diverse Präventions-, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten an ihren Messeständen und im Rahmen von Vorträgen. Sieben "Premiumpartner" sind bei der Messe an Bord: - das Universitätsklinikum Ulm - die RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm - das Agaplesion Bethesda Ulm - das Bundeswehrkrankenhaus Ulm - die Areion Privatpraxen Neu-Ulm - die AOK Ulm-Biberach - Caelistic – Ärzte für Ästhetik.

Vitawell-Gesundheitsmesse in Ulm bei der Messe

Verschiedene Gesundheitsdienstleister aus den Bereichen Medizin, Wellness, Gesundheit, Fitness sowie Kur, Ernährung und gesundes Wohnen präsentieren Leistungen, Produkte und neueste Angebote. Die Aussteller haben Gutscheine, Gewinnspiele und Mitmachangebotevorbereitet, z.B. Risikoanalysen, Sturzprophylaxen oder Hörtests.

Auch ein Vortragsprogramm mit über 40 Fachvorträgen ist geboten: Von Herz- und Gefäßmedizin, Frauenheilkunde, Psychosomatik, Orthopädie, Onkologie, HNO- und Augenheilkunde, Schlafmedizin bis Sportmedizin. Darüber hinaus bietet die Messe ein unterhaltsames Rahmenprogramm auf einer Aktionsfläche in der Donauhalle, darunter Tanzperformances, Olympisches Fechten oder Yoga. Das DRK demonstriert, wie erste Hilfe geleistet werden, eine Puttingfläche steht für Golfinteressierte bereit. (AZ)