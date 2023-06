Ulm

06:30 Uhr

Ulm investiert in Kultur: Förderung für das "Zelt" und die Wilhelmsburg

Der Kehlturm am Eingang zur Wilhelmsburg soll belebt werden. Das Kulturamt hat dort einiges vor.

Plus In der Wilhelmsburg steckt noch ungenutztes Potenzial. Dieser Meinung ist der Ulmer Kulturausschuss und hat nun Gelder für eine weitere Belebung. bewilligt.

Im Ulmer Kulturausschuss ging es ums Geld. Der Zuschuss zu mehreren Institutionen stand zur Debatte. Die Friedrichsau und die Wilhelmsburg sollen Orte der Kultur bleiben - die Burg sogar noch mehr als bisher.

18.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit werden während der Zeltsaison von ehrenamtlichen Mitarbeitern geleistet. Diese Zahl, von Zelt-Vorstand Jan Ilg im Ulmer Kulturausschuss vorgestellt, klingt zunächst schwindelerregend. Bis der Kulturmacher, der bis 2021 selbst künstlerischer Leiter des Zelts war, nachlegt: "Wahrscheinlich ist es viel mehr." Das "Zelt" ist eine Ulmer Institution, ohne die der Sommer undenkbar geworden ist. Und obwohl stets solide kalkuliert und mit Blick auf die Zukunft geplant wurde, brachten Corona, scharfe Lockdown-Verordungen und die Folgen das Zelt in Nöte. Nicht nur, dass Programme in den Jahren 2021 und 2022 gecancelt oder umgeplant werden mussten – seither ist das Verhalten der Gäste schwer vorhersehbar. Viele kaufen ihre Karten deutlich kurzfristiger als früher. So war die erste restriktionsfreie Spielsaison 2022 nicht ungetrübt: "Wir hatten hohen Zuspruch, aber auch ein spürbar vorsichtig agierendes Publikum", resümierte Ilg.

