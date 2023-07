Ulm

vor 33 Min.

Ulm macht Steingasse trotz Gegenwind testweise zur Einbahnstraße

Die Steingasse, von der Neuen Straße aus gesehen. Voraussichtlich ab September wird sie für ein Jahr testweise in dieser Fahrtrichtung zur Einbahnstraße.

Plus Die Kritik von Geschäftsleuten ist aus Sicht der Stadtpolitik kein Grund, auf den Versuch zu verzichten. Ein anderer Test ist weitgehend unumstritten.

Von Sebastian Mayr

An zwei Stellen in direkter Nähe zur Frauenstraße wird die Stadt Ulm neue Verkehrsregelungen ausprobieren, die Tempo und Zahl der Autos senken sowie die Sicherheit erhöhen sollen. Auf einen der Versuche wollte die Stadtverwaltung angesichts hoher Emotionen und große Ablehnung aus der Bürgerschaft eigentlich verzichten. Es sei den Aufwand nicht wert, fand Baubürgermeister Tim von Winning. Doch der Bauausschuss sah das am Dienstagabend anders. Die Steingasse soll deswegen probehalber zur Einbahnstraße werden. Und nicht nur das.

Die entsprechende Idee hatte die Stadtverwaltung bereits im Mai vorgestellt: Die Steingasse wird zur Einbahnstraße und ist nur noch aus Richtung Neue Straße/Süden befahrbar sein. Über die Sammlungsgasse können Fahrzeuge auf die Frauenstraße gelangen, die Gegenrichtung wird gesperrt. In der Bockgasse dürfen Autos dann nur noch aus Richtung Frauenstraße/Westen in Richtung Maritim-Kreuzung rollen. Beginnen könnte der Versuch frühestens im September, im Sommer 2024 könnten die Erfahrungen öffentlich vorgestellt werden. Über die Gassen dort gibt es seit Jahren Debatten. Unter anderem, weil der Parkplatz an der Steingasse lange ein beliebter Treffpunkt für Autoposer war. Das ist nach Angaben von Menschen, die dort leben, derzeit aber kein Thema mehr.

