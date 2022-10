Ulm muss Geflüchtete auf Ex-Wohnmobilstellplatz unterbringen

Plus Größere Probleme als 2015: Ulm sucht händeringend nach Möglichkeiten, Kriegsflüchtlinge unterzubringen. Und macht jetzt Nägel mit Köpfen per "Eilentscheidung".

Die Container sind bereits bestellt: Auf dem ehemaligen Wohnmobilstellplatz in der Ulmer Friedrichsau sollen bald 140 geflüchtete Menschen ein vorübergehendes Zuhause finden.