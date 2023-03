Ulm muss noch eine Brücke neu bauen – aber wohl nichts dafür bezahlen

Plus Für den Neubau einer Brücke über die B10 gibt es gezwungenermaßen einen straffen Zeitplan. Die Vorbereitungen brachten eine erfreuliche Überraschung.

Eine erfolglose Suche kann Menschen glücklich machen. Die Zuständigen der Stadt Ulm jedenfalls haben wegen einer anstehenden Baumaßnahme nach Unterlagen gesucht – und diese nicht gefunden. Das bedeutet mutmaßlich, dass die Stadt den laut Plan 16,6 Millionen Euro teuren Neubau nicht selbst bezahlen muss. Ein Neubau, der unabwendbar und vergleichsweise eilig ist. Und einer, der wieder einmal spürbare Verkehrsbehinderungen verursachen wird.