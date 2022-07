Härtere Regeln für Corona-"Spaziergänge" in Ulm: Polizei mit Großaufgebot präsent

In Ulm gilt eine neue Allgemeinverfügung gegen sogenannte Corona-Spaziergänge. Die Polizei riegelt den Münsterplatz ab, etwa 200 Demonstranten haben sich versammelt.

Die Stadt Ulm hat am Donnerstag überraschend eine neue Allgemeinverfügung gegen die weiterhin nicht angemeldeten sogenannten "Spaziergänge" erlassen. Diese verbietet die Protestzüge an Montagen, für Freitag gelten deutlich strengere Regeln. An diesem Freitag treffen nun zum ersten Mal "Spaziergänger" und Polizisten aufeinander, die befugt sind, die neuen Regeln "mit robusten Kräften" durchzusetzen.

Die Beamten brachten sich bereits gegen 18 Uhr in Stellung und trafen sich in gesamter Stärke auf dem Münsterplatz zu einer Einsatzbesprechung. Von dort ging es für die Beamten zu ihren jeweiligen Einsatzorten. Mindestens 60 Polizeifahrzeuge sind vor Ort, je mit mindestens zwei Beamten besetzt. Der Münsterplatz wird zentimetergenau abgeriegelt, für die Spaziergänger soll es so kein Durchkommen mehr geben. Auch auf der Donau hat sich ein Polizeiboot startklar gemacht.

Auch auf der Donau ist die Polizei präsent. Foto: Michael Kroha

Gegen 18.40 Uhr trafen dann die ersten Spaziergänger am Münsterplatz ein, um 19 Uhr hatte sich eine Gruppe von mindestens 200 Personen gebildet. Mit Kuhglocken und Trommeln machten sie auch akustisch auf sich aufmerksam. Auf das Verlesen der Verfügung durch die Polizei-Lautsprecher reagierten die Demonstrantinnen und Demonstranten mit Applaus, Trillerpfiefen und Gelächter. Eine Frau rief: "Der Staat macht sich lächerlich."

Der Protestzug startete um kurz nach 19 Uhr, wie bereits vorab von der Polizei vermutet.