Ulm

18:00 Uhr

Wie Ulm die Wirtschaft fit für die Krisen der Zukunft machen will

Das produzierende Gewerbe zahlt im Branchenvergleich in Ulm die meisten Steuern. Anders als andere Regionen will die Stadt weiter auf die Industrie setzen.

Plus Damit Ulm trotz aller Krisen weiter floriert, soll die Wirtschaft erfolgreich bleiben. Wie kann das gelingen? Zehn Ziele stehen fest, erste konkrete Ideen auch.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Wenn es um wirtschaftliche Krisen geht, wird in Ulm gern über die Wissenschaftsstadt gesprochen. Sie war die Antwort darauf, dass in den 80er Jahren jeder fünfte Arbeitsplatz in der Stadt wegfiel, und sie gilt noch heute als Erfolgsmodell. Jetzt sagte Grünen-Stadträtin Lena Schwelling: "Die Krisen sind keine Ausnahmen mehr, sondern eigentlich der Normalzustand." Mit einer neuen Strategie will die Stadt ihren Unternehmen helfen, erfolgreich zu bleiben. Für Oberbürgermeister Gunter Czisch ist das Vorhaben entscheidend, denn: "Das was jetzt passiert, geht an keiner Branche vorbei." Zehn Punkte hat Ulm sich vorgenommen.

