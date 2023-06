Ulm

Ulm will Leuchtreklame einschränken, Kaufleute äußern wuchtige Kritik

Plus Die Stadt will Monitor-Größen in Läden begrenzen. Videos und Touchscreens sollen in Teilen der Innenstadt ganz verboten werden. Händler fühlen sich bevormundet.

Von Sebastian Mayr

Werbung soll das Bild der Ulmer Innenstadt und des Söflinger Stadtkerns nicht stören, finden Ulms Stadtbildpfleger Stefan Uhl und die Verwaltung. In dieser Woche sollen die Mitglieder des Gemeinderats über eine neue Satzung diskutieren und abstimmen. Diese regelt, wie viel Leuchtreklame künftig in zentralen Teilen der Stadt erlaubt ist. Doch Kaufleute und die Industrie- und Handelskammer melden sich mit wuchtiger Kritik. Die Rede ist von veralteten Ideen, einer "musealen Innenstadt" und Bevormundung der Händlerschaft.

Rund ums Münster, Auf dem Kreuz und im Areal rund um den Söflinger Klosterhof sollen besonders strenge Vorgaben gelten. Bildschirme dürfen nur im Erdgeschoss von Gewerbebetrieben und nur im Inneren angebracht sein. Sie dürfen höchstens 70 Zentimeter breit und 1,40 Meter hoch sein und müssen ein Bild mindestens eine Minute lang anzeigen, bevor ein sanfter Übergang erlaubt ist. Hier ist die Verwaltung den Kaufleuten in der aktuell vorgesehenen Version noch etwas entgegengekommen: Zunächst war ein Wechsel pro zehn Minuten vorgeschlagen. Der Wirtschaft genügt auch die laxere Variante nicht. Die IHK hat gemessen, dass das Bild bei den Anzeigetafeln der Firma Ströer am Straßenrand alle zehn bis 15 Sekunden wechselt. Die Dauer pro Bild solle auf höchstens 25 Sekunden begrenzt werden.

