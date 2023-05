Ulm

13:35 Uhr

Ulm will sich besser auf Krisen und Katastrophen vorbereiten

Plus Corona, Tausende Geflüchtete in kurzer Zeit – und dann? Hitzeperioden oder Cyberangriffe könnten Ulm in Schwierigkeiten bringen. Die Stadt will sich schützen.

Von Sebastian Mayr

Was, wenn der Strom für ein paar Tage ausfällt? Wenn es kein Handynetz mehr gibt, wenn das Wasser knapp wird, wenn die Wärmeversorgung abgeschaltet wird? Solche Szenarien galten hierzulande als unvorstellbar. Doch heute reden sie nicht nur beim Katastrophenschutz von "Stapelkrisen": Ein Problem ist noch nicht überstanden, wenn das nächste beginnt. Ulm erarbeitet jetzt ein Konzept für Katastrophenfälle, fünf Millionen Euro stehen bereit. Geld für Personal, aber auch für Lautsprecherwagen und Notstromgeneratoren. Die nächsten offenen Fragen liegen schon auf dem Tisch.

Erst Corona, dann Tausende Geflüchtete in kurzer Zeit: Seit drei Jahren arbeitet die Stadtverwaltung im Krisenmodus, so sieht es Oberbürgermeister Gunter Czisch. Das sei insgesamt gut gelungen, meint nicht nur er. Auch aus den Fraktionen im Gemeinderat gibt es Lob. Doch funktioniert habe die Stadt nur wegen des hohen Einsatzes ihrer Beschäftigten und zahlreicher Ehrenamtlicher. Die arbeiteten teilweise weit mehr als üblich. Manche kasernierten sich während der Pandemie in Leitstellen ein. Auf diese Bereitschaft will sich die Stadt nicht dauerhaft stützen. Funktionierende Strukturen müssten her, formuliert Czisch. Erst recht, weil neue Krisen drohen: Hitzeperioden, die den Menschen zusetzen. Ausfälle im Wassernetz. Cyberangriffe, die die digitale Infrastruktur lahmlegen. "Es ist nur eine Frage der Zeit, wann man angegriffen wird", sagt Grünen-Fraktionssprecher Richard Böker. Welche Krise kommt, wisse niemand. Aber die Strukturen des Notfallkonzepts müssten in möglichst allen Fällen funktionieren. Jahrelang waren solche Vorkehrungen aus dem Blickfeld geraten. Krisenstabseminare fanden seltener statt, die Feuerwehr schaffte Notstromaggregate ab. Bedarf schien es nicht zu geben. Jetzt hat sich diese Sichtweise verändert.

