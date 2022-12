Ulm

18:50 Uhr

Ulm wird bei Sondergenehmigungen fürs Parken strenger

Ein Aufkleber mit der Aufschrift "Hebamme im Einsatz" klebt in einem Auto. In Ulm können Angehörige dieser Berufsgruppe künftig eine Ausnahmegenehmigung fürs Parken bekommen.

Plus Die Regeln werden strenger, die Preise steigen: Ein Parkausweis für Handwerker ist in Ulm künftig deutlich teuerer als in Neu-Ulm. Doch eine Gruppe profitiert.

Reinhard Kuntz kann sich an einen Porsche Cayenne erinnern, der in der Ulmer Fußgängerzone stand, eine Ausnahmegenehmigung für Handwerker auf dem Armaturenbrett. Das könne es nicht sein, findet der FWG-Stadtrat. Er steht nicht allein mit seiner Meinung. Die Stadtverwaltung hat sich vorgenommen, beim Erteilen der Genehmigungen künftig genauer hinzuschauen. Die Regeln werden laut Plan ab 1. März 2023 strenger, die Tarife höher. Doch eine Berufsgruppe profitiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

