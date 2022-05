Ulm

Ulm wird zur Filmkulisse: SWR-Team dreht Drama in der Oststadt

Plus Eine Mutter findet Aufnahmen vom Unfalltod ihrer Tochter im Netz. Der Film, der in Ulm spielt, greift das Thema Gaffen auf und welche Konsequenzen das für Angehörige hat.

Von Dagmar Hub

Es war viel los auf dem Platz vor St. Georg und in den Straßen drumherum. Menschen mit Kleidersäcken und Taschen kamen und ließen im Gemeindehaus Corona-Tests machen. Fahrzeugen sah man an, dass sie wie ein "Filmmobil" zu einem Dreh nach Ulm gekommen waren. Etwa 50 Komparsen und Statisten aus Ulm und Umgebung werden im Herbst im Fernsehen zu sehen sein, denn an verschiedenen Schauplätzen in der Stadt wurden in der vergangenen Woche von der Münchner Produktionsfirma Hager Moss für den SWR Teile des Filmdramas "Und ihr schaut zu" gedreht.

