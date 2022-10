Mit Video vom königlichen Besuch: So würdigt Ulm Kameruns Volkshelden

Von Sebastian Mayr - vor 56 Min. Artikel anhören Shape

Dass ein Platz in Ulm nach Rudolf Duala Manga Bell heißt, bedeutet den Menschen in Kamerun viel. Ein Tag mit Maultaschen und Liedern in der Sprache der Duala.

Jean-Pierre Félix-Eyoum lässt seinen Blick über das Treiben im Foyer des Ulmer Rathauses schweifen. "Ich hoffe, dass Ulm das übersteht heute. Ich merke, wie die zwei Kulturen hier aufeinanderprallen", sagt er und lacht. Frauen in bunten Kleidern singen und ein Stück weiter hinten isst König Jean-Yves Eboumbou Douala Bell mit Oberbürgermeister Gunter Czisch Maultaschen und Käsespätzle. Es ist ein besonderer Tag für Ulm. Für die Menschen aus Kamerun bedeutet er weit mehr.

