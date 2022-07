Ulmer Bands spielen am Samstag ein Festival im Liederkranz

In Ulm gibt es kaum Probenräume für Bands. Und die, die es gibt, sind oft in schlechtem Zustand. Sechs Bands wollen mit dem Schüttgut-Festival auf die schwierige Situation aufmerksam machen.

Mit einem kleinen Festival im Biergarten Liederkranz wollen einige Ulmer Bands auf ihre prekäre Situation aufmerksam machen: Denn für lokale Bands gibt es in Ulm kaum Probenräume. Für das Festival am kommenden Samstag, 9. Juli, haben sich Bands zusammengetan, die derzeit noch auf dem Schüttgut-Areal in der Magirusstraße proben. Wie lange das noch möglich sein wird, ist unklar.

Das Damoklesschwert des Abrisses schwebe über den Musikerinnen und Musikern, sagt Thomas Krippgans von der Band Black Frog Friday. Das Gebäude, in dem aktuell 15 Bands einen Raum zum Proben ergattern konnten, sei zudem in keinem guten Zustand. Toiletten gebe es zum Beispiel gar keine, klagt Krippgans.

Mit dem Schüttgut-Festival im Liederkranz will er zeigen, was die Bands in diesem Areal musikalisch alles schaffen. Sechs der 15 Bands werden am Samstag zu sehen sein und jeweils 45 Minuten spielen. Los geht es um 16 Uhr mit Rampenbüro. Es folgen jeweils zur vollen Stunde Auftritte von Agent Shit, Mary Ann, No-Brainer, Black Frog Friday und Pornophon. Die sechs Bands repräsentieren dabei auch die Vielfalt der Ulmer Musikszene und der musikalischen Arbeit im Schüttgutt-Areal. Aus verschiedensten Genres - von Blues bis Punk - ist im Liederkranz etwas dabei.

Unterstützt wird das Schüttgut-Festival auch vom Verein INDAUNA. Der Eintritt zum Festival ist frei. (AZ)