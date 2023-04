Ulm

18:00 Uhr

Ulmer bauen Reinigungsroboter für die Industrie – mit Alleinstellungsmerkmal

Plus Auch weil Arbeitskräfte händeringend gesucht werden, wächst der Markt für mobile Roboter rasant. Adlatus Robotics in Ulm profitiert und legt zwei Neuentwicklungen vor.

Von Sebastian Mayr

Als Adlatus Robotics 2016 auf der größten Branchenmesse in Amsterdam den ersten eigenen Reinigungsroboter vorstellte, hatten dort drei weitere Firmen solche Maschinen im Angebot. Im vergangenen Jahr präsentierten schon 22 Unternehmen ihre Roboter auf der Ausstellung. Der Markt wächst rasant, nach Angaben von Adlatus-Technikchef Siegfried Hochdorfer um durchschnittlich rund 40 Prozent im Jahr. Die Ulmer sind mit dabei. Mit zwei etablierten Produkten, zwei Neuentwicklungen und einem Alleinstellungsmerkmal.

2015 gründete Hochdorfer gemeinsam mit Matthias Strobel, heute Geschäftsführer, das Unternehmen. Beide waren vorher in Forschung und Lehre tätig. Strobel in den Bereichen Robotik und Kinematik bei mobilen Robotern, Hochdorfer schrieb seine Doktorarbeit über die Navigation mobiler Roboter. "Wir wussten, dass es den Bedarf gibt, und wir wussten, dass es technisch möglich ist", erinnert sich der heutige Technikchef. Schon damals fehlten in vielen Branchen Arbeitskräfte. Als günstiger gewordene Sensortechnik Reinigungsroboter wirtschaftlicher machten, gründeten sie Adlatus Robotics in Ulm. Das Start-up zog in die einstige Vorstandsetage des früheren Kässbohrer-Baus in der Weststadt, gefertigt wurden die Maschinen in Einsingen. 2019 wurden beide Bereiche im Donautal zusammengelegt. "Das hat schon große Vorteile, wenn die Entwicklung nur ein paar Schritte von der Fertigung entfernt ist", sagt Hochdorfer.

