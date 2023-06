Ulm

vor 17 Min.

Ulmer Benefizgala will die Million knacken

Auch die Tänzerinnen und Tänzer der Ulmer Theaters sind bei der Benefizgala dabei. Sie zeigen zwei kurze Stücke mit den Titeln "Power of Science" und "Memory of a summer evening".

Plus Das Theater Ulm lädt wieder zur Tanzgala für den guten Zweck. Rund 50 Tänzerinnen und Tänzer renommierter Ensembles treffen sich zu einer besonderen Revue in Ulm.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Es fehlen noch rund 20.000 Euro bis zur Million. Um den Betrag vollzumachen - und vor allem, um Mukoviszidose-Kranken und sozial benachteiligten Kindern in der Region zu helfen, - hoffen die Organisatoren der Ulmer Benefizgala am 28. Juni wieder auf große Spendenbereitschaft. Bei den vergangenen 25 Galen kamen etwa 980.000 Euro zusammen, in der 26. Auflage soll wieder Tanz das Publikum begeistern.

"Stars von morgen" sind in Ulm mit dabei

Es war eine Premiere im vergangenen Jahr: Die Tänzerinnen und Tänzer des Ulmer Theaters sowie eingeladene Compagnien gestalteten die Gala mit kleinen Einblicken in ihr Repertoire. Das kam gut an und so gibt es in diesem Jahr wieder eine Tanzgala. Insgesamt werden 50 Tänzerinnen und Tänzer von neun Einrichtungen auf der Bühne stehen, unter anderem vom Staatstheater Augsburg und vom Münchner Gärtnerplatztheater. Ein besonderes Augenmerk wollte Reiner Feistel, noch Chef der Tanzsparte am Theater Ulm und für das Programm der Gala verantwortlich, auf den Nachwuchs legen. "Tanzstars von morgen" seien zur Gala in Ulm zu Gast, sagt er. Das Bayerische Junior Ballett der Heinz-Bosl-Stiftung, die Stuttgarter Gauthier Dance Juniors und die John Cranko Schule (ebenfalls Stuttgart) beteiligen sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen