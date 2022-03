Ulm

vor 16 Min.

Ulmer Dekan wird neuer Landesbischof: Das hat er sich vorgenommen

Der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl hat es geschafft: Er wird neuer evangelischer Landesbischof in Württemberg.

Plus Ernst-Wilhelm Gohl aus Ulm wird Landesbischof für 1,9 Millionen Protestanten in Württemberg. Zum Zustand der Kirche hat er eine klare Haltung.

Von Michael Ruddigkeit

Am Ende war er sozusagen der lachende Dritte: Der Ulmer Dekan Ernst-Wilhelm Gohl setzte sich am Wochenende bei der Wahl des neuen Landesbischofs von Württemberg gegen seine Mitbewerber Viola Schrenk und Gottfried Heinzmann durch. Dabei hatte er eigentlich schon zurückgezogen. Doch weil keiner der beiden anderen Kandidierenden eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreichte, trat er noch mal an – mit Erfolg. Die evangelische Landeskirche sieht er vor großen Herausforderungen. Ihm ist besonders ein Thema wichtig.

