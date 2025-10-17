Ulmer Donautal: Ein Industriegebiet feiert Geburtstag

Einst ein Torfabbaugebiet, heute ein zwischen Natur- und Landschaftsschutzgebiete eingebettetes Industriegebiet, in dem produziert, geforscht und montiert wird. Und geröstet: Das Familienunternehmen Seeberger, das Kaffee, Nüsse und Trockenfrüchte importiert und verarbeitet, war Veranstaltungsort der Feier des 75. Geburtstages des 354 Hektar großen Ulmer Industriegebietes.

Bilder aus den Anfängen des Industriegebietes, das Oberbürgermeister Martin Ansbacher als „die wirtschaftliche Herzkammer“ Ulms bezeichnete, zeigten Pionierarbeit: Auf dem Gelände des Logistikunternehmens Noerpel standen in den 50er Jahren neben den frühen Lkw noch Pferdegespanne zur Auslieferung von Gütern. Magirus war einer der Pioniere des Industriegebiets, der Fahrzeughersteller Klöckner-Humboldt-Deutz und ebenso die Metallwarenfabrik Gottlieb Brehm, die einen beliebten Artikel der Nachkriegszeit produzierte – Haartrockenhauben.

Rohm und Utz erinnern sich an die Anfänge im Donautal

Aus der frühen Zeit des Industriegebiets erzählten zwei, die vor 75 Jahren noch Kinder waren, die aber ihre Erinnerungen an ihre Väter und Großväter haben: Der 1942 geborene Julius Rohm, Ururenkel des Kolonialwarenhändlers Christoph Seeberger und 1975 in die Firma Seeberger eingetreten, schilderte, wie sein Vater Julius Oskar Rohm mit dem expandierenden Unternehmen 1963 zunächst lieber ins „Exil“ nach Neu-Ulm ging, in die Baumgartenstraße. 1983 verlagerte man den Betrieb dann doch ins Donautal – und bevorzugte statt des von der Stadt Ulm angebotenen Grundstückes ein anderes, das gegenüber lag. Heute jedoch befindet sich Seeberger genau auf jenem großen Grundstück, das damals angeboten und von der Familie wegen des benachbarten Pumpenwerkes abgelehnt worden war – was Rohm heute als Glücksfall sieht.

Auch Werner Utz, geboren 1947, der ab 1980 als Enkel des Gründers den Bauchemiekonzern Uzin Utz leitete und der per Video zugeschaltet wurde, wusste von früher zu berichten. Etwa dass auch sein Großvater Georg „eher ein Bremser“ gewesen sei, der den von der Stadt Ulm vorgeschlagenen Tausch des Firmengrundstücks in der Ulmer Fischergasse gegen ein 10000 Quadratmeter großes Grundstück im Industriegebiet nicht annehmen wollte. Das tat dann der innovationsfreudige Sohn Willi Utz, obwohl die Investitionen für die Betriebsverlagerung und Expansion damals ähnlich wie bei Seeberger eine enorme Herausforderung darstellten.

Die Weitsicht der Stadt Ulm bei der Planung des Industriegebiets Donautal, wo heute über 200 Firmen – vom mittelständischen Familienunternehmen bis zum Global Player – mit mehr als 20.000 Mitarbeitern ansässig sind, lobten sowohl Rohm als auch Utz. Was man verbessern könnte? Eine Zufahrt von Westen her wünschen sich beide, zudem fände Werner Utz gemeinsame Parkplätze für die Lkw-Fahrer, die ihr Wochenende vor Ort verbringen müssen, positiv.

Unternehmer haben Ideen für die Zukunft des Donautals

Um die Zukunft des Donautals ging es beim Jubiläumsfest, bei dem auch der Ministerialdirektor des baden-württembergischen Wirtschaftsministeriums Michael Kleiner gratulierte, ebenfalls: Es gibt einen Plan für einen Plan, aus dem ein Masterplan werden soll, schilderte Andreas Burkhardt von der Initiative Donautal Connect, die von Entscheidern der Firmen im Industriegebiet wie dem General Manager des Pharmariesen Teva selbst gegründet wurde. Deren Anliegen sind es, die vorhandene Fläche verantwortungsvoll zu nutzen und die Nahverkehrsanbindung des Industriegebiets ebenso zu verbessern wie Einkaufsmöglichkeiten, Kinderbetreuung und das gastronomische Angebot. Gerade der Mix aus Firmen unterschiedlichster Bereiche bewirke deren Zusammenwachsen, weil dadurch kein Konkurrenzdenken nötig ist.