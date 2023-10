Ulmer Einstein-Museum wird teurer – und wohl nicht pünktlich fertig

Plus Ein spät gelieferter Bildschirm verursacht die Verzögerung. Das Interesse ist selbst an den leeren Räumen des künftigen Museums über Einsteins Familie groß.

Sogar eine "Führung durch das Nichts" habe die Menschen angezogen, berichtete Sabine Presuhn, Leiterin des künftigen Museums "Die Einsteins" am Ulmer Weinhof, am frühen Freitagabend im Kulturausschuss. Die nämlich habe sie beim Museumstag im Mai angeboten – und die Schlange vor dem Haus "Zum Engländer" war lang. Zu Einsteins 145. Geburtstag im März hätte das Museum eröffnen sollen. Doch daraus wird wohl nichts – oder nur wenig. Zum Beispiel eine Führung durch das Nichts.

"Wir werden den 145. Geburtstag nicht verstreichen lassen", versprach Presuhn. Ein Vortrag im Stadthaus sei denkbar oder eben Führungen durch das werdende Museum. Dass es wie geplant am 14. März 2024 eröffnen kann, ist unwahrscheinlich. Eine Ausschreibung hatte sich um vier Wochen verzögert. Als Presuhns Team die Bestellung für ein so genanntes "Toled"-Fenster (Transparent Organic Light Emitting Diode) endlich tätigen konnte, war die Lieferfrist von vier auf 16 Wochen gestiegen.