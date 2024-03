Ulm

vor 16 Min.

Ulmer Filmemacher Günter Merkle verabschiedet sich in den Ruhestand

Günter Merkle übergibt seine Film- und Medienproduktionsfirma Protel an Nachfolger Oliver Schwarz (rechts).

Plus Filmproduzent Günter Merkle hat seine Medienproduktionsfirma Protel an seinen Nachfolger übergeben. Für den Ruhestand hat er sich allerdings viel vorgenommen.

Von Dagmar Hub

Mit einem Fest in den Räumen der ehemaligen Ulmer Hochschule für Gestaltung verabschiedete sich der Ulmer Filmproduzent Günter Merkle in einen aktiven Ruhestand. Protel wird jetzt von Geschäftsführer Oliver Schwarz geleitet, einem Mediengestalter der ersten Generation. Günter Merkle hat sich für den Ruhestand viel vorgenommen: Er wird sich intensiv ums historische Ulmer Filmerbe kümmern.

Als sich Günter Merkle für Film interessierte und an der Kölner Kunsthochschule studierte – wo er auch seine Frau Ursula kennenlernte – wurde das Super 8-Filmformat gerade von der Videotechnik abgelöst. 1980 kam das Video 2000-System auf den Markt. Es war eine Zeit technischer Entwicklungen, die den jungen Ulmer brennend interessierte. 1982, erinnert sich Günter Merkle, schickte ihm seine Mutter eine Zeitungsannonce der Firma Elektra in Oberkochen nach Köln – ein quasi lebensentscheidender Brief wurde das für den Sohn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen