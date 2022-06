Ulmer Filmemacher porträtiert die Donau aus neuer Perspektive

Die Vielfalt der Donau stellt Günter Merkle in seinem neuesten Film vor. "Donau Zeit Reise...was uns der Fluss erzählt" ist erstmals am Pfingstsonntag zu sehen.

Man meint, die Donau zu kennen. Flussabschnitte in Süddeutschland jedenfalls, in Österreich auch, und teilweise auch in Ungarn. Dann wird es unbekannter, je weiter es donauabwärts geht. Der Ulmer Filmemacher Günter Merkle zeigt in einem neuen Film, der am Pfingstsonntag im Ulmer Mephisto-Kino um 11 Uhr uraufgeführt wird, eine andere Perspektive: die Landschaft aus Flusssicht, zwischen dem Schwarzwald und immerhin Bulgarien, noch 790 Kilometer vom Schwarzmeer entfernt.

Filmemacher Günther Merkle: Das ist die Botschaft der Donau

Nach dem 5. Juni gibt es den etwa 90-minütigen Film "Donau Zeit Reise … was uns der Fluss erzählt" am 12., 19. und 26. Juni in dem Kino zu sehen, jeweils um 11 Uhr. An den Quellen und mäandernden Läufen von Brigach und Breg beginnt die Flussreise in opulenten Bildern, die Merkle aus Filmaufnahmen aus zehn Jahren - bis 2021 - gemixt hat. Viele Filmszenen sind von Schachtelfahrten gedreht, die ab Ulm gehen - und natürlich spielt Ulm im Film eine Rolle als Stadt, in der die Donau quasi "erwachsen" und zum Fluss wird. Flussabwärts geht es - vorbei an Städten wie Donauwörth und Regensburg und an Dörfern wie Schäfstall, die kaum jemand kennt, vorbei an unzähligen Grün-Schattierungen.

Wie schön die Wachau ist! Und dann, später, Bilder vom Eisernen Tor, von Kloster Mraconia beispielsweise. Entspannend und beruhigend wirken die Bilder, zu denen Musik von Händel bis Gypsy-Swing erklingt. Die gesprochenen Teile der Text-Collage stammen von Eva Demski, Thaddäus Troll, Peter Esterházy und György Konrád. Die Conclusio all dieser Texte: Der Fluss verbindet die Völker, die Menschen - Friedenshoffnung, Hoffnung auf Zusammenarbeit.

Film über die Donau mit historischen Aufnahmen

In die Filmszenen des letzten Jahrzehnts, die aus lebensvollen Sommern und auch aus den beiden Lockdown-Frühjahren stammen, mischt Merkle Szenen einer Schachtelfahrt aus dem Jahr 1961, und Schwarz-Weiß-Szenen eines historischen Donau-Filmes von 1928/29. Gerade die Vergleiche, die man beim Anschauen anstellen kann, sind hochinteressant: die Lebensweise der Menschen in den Dörfern in Rumänien und Bulgarien, die in Rumänien liegende und einst von Türken bewohnte Donauinsel Ada Kaleh, die ihren türkischen Namen aus osmanischer Zeit hatte und die beim Bau eines Kraftwerks wegen des steigenden Wasserspiegels 1971 versank. Sie gibt es nicht mehr. Vom sagenumwobenen Babakai-Fels im Eisernen Tor ragt noch die Spitze aus dem aufgestauten Wasser.

Lesen Sie dazu auch