Ulmer Firma Gaiser kauft die Clement Unternehmensgruppe

Die Ulmer Gaiser-Gruppe kauft ein: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Clement wurden übernommen, womit die Anzahl der Beschäftigten bei Gaiser auf 300 wächst.

Für mehr Energie- und Ressourceneffizienz ziehen zwei Familienunternehmen an einem Strang. Die Ulmer Gaiser-Gruppe, eine der führenden Anbieterinnen für technische Gebäudeausrüstung in Süddeutschland, kaufte die Clement-Firmen und damit ihre Kompetenzen im Bereich Kälte- und Klimatechnik.

"Mit dem Erwerb der Clement-Gruppe decken wir alle Gewerke der technischen Gebäudeausrüstung ab und machen einen weiteren Schritt hin zum Gesamtdienstleister", sagt Harald Kretschmann, einer der beiden Geschäftsführer der Julius Gaiser GmbH & Co. KG.

Clement aus Amstetten und Gaiser aus Ulm verschmelzen

Die in Amstetten ansässige Clement-Gruppe, die aus der Clement GmbH Kälteanlagenbau, der Melktechnik Süd GmbH und der Clement Service und Handels GmbH besteht, sei spezialisiert auf die komplexe Anlagentechnik der Kälte-, Klima- und Melktechnik sowie auf Milchkühlung und Wärmerückgewinnung. Zu den mehr als 2500 Kunden gehören vor allem industrielle und landwirtschaftliche Betriebe.

Die drei Gesellschaften bleiben auch unter dem Dach der Gaiser-Gruppe rechtlich eigenständig und sollen weiter expandieren. "Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind in allen Kundensegmenten herausfordernde Zukunftsaufgaben. In der Landwirtschaft beispielsweise wird immer mehr automatisiert, die Melktechnik entwickelt sich hin zur Robotik. Deswegen sichern wir nicht nur die bestehenden Arbeitsplätze bei Clement, sondern werden über die gewerkeübergreifende innerbetriebliche Ausbildung bei Gaiser weiter qualifiziertes Personal für jedes Geschäftsfeld aufbauen", erläutert Reinhold Köhler, Geschäftsführer von Gaiser.

Firma Gaiser sitzt in Ulm in der Blaubeurer Straße

Alle 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Clement wurden übernommen, womit die Anzahl der Beschäftigten bei Gaiser auf 300 wächst. Auch Volker Clement, der bisherige Inhaber, bleibt Geschäftsführer der Clement-Gesellschaften und teilt sich diese Aufgabe mit Harald Kretschmann und dessen Kollegen Reinhold Köhler. Der Kaufpreis wurde nicht kommuniziert.

Die Julius Gaiser GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit nun 300 Beschäftigten. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Ulm in der Blaubeurer Straße. Hinzu kommt eine Niederlassung in Heidenheim/Brenz und eine Filiale in Westerstetten. (AZ)