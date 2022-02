Ulmer Firma Gardena erstmalig mit über einer Milliarde Euro Umsatz

Die Ulmer Firma der schwedischen Husqvarna Gruppe hat erstmalig die Umsatzschwelle von einer Milliarde Euro überschritten. Das sind die Hintergründe.

In den Gärten der Welt wird offenbar immer öfters mit Geräten aus Ulm gegartelt: Der weltweite Umsatz der Gardena Division belief sich im Geschäftsjahr 2021 auf 1,025 Milliarden Euro.

Gewachsen ist Gardena vor allem in "strategischen Auslandsmärkten", vor allem in Süd- und Nordeuropa. "Damit konnten wir die schwache Bewässerungssaison aufgrund von starken Regenfällen in Zentraleuropa ausgleichen. Dennoch konnten auch unsere Kernmärkte Deutschland, Österreich und die Schweiz ein beträchtliches Plus verzeichnen”, erläutert Pär Åström, President der Gardena Division.

Gardena ist weltweit führender Anbieter bei Bewässerung in Privatgärten

Mit der Übernahme von Orbit Irrigation im vierten Quartal des vergangenen Jahres ist Gardena zum weltweit führenden Anbieter für Bewässerungslösungen für Privatgärten avanciert und hat darüber hinaus seine Position in Nordamerika gestärkt. Der neue Geschäftsbereich innerhalb der Gardena Division trug in dem kurzen Zeitraum bereits mit zwei Prozent zum Gesamtumsatz bei. Ohne diesen Beitrag konnte Gardena entsprechend um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz wachsen.

„Gardena hat sich demnach ein weiteres Jahr in Folge und trotz der pandemiebedingt schwierigen Rahmenbedingungen positiv entwickeln und seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen können“, stellt Åström fest. Das Ulmer Gartenunternehmen konnte erneut in allen Produktgruppen und auf allen relevanten Absatzmärkten zulegen. Der Anteil der Gardena Division am Gesamtumsatz der Husqvarna Group betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr nunmehr 22 Prozent.

Große Pläne der Firma Gardena aus Ulm für Heuchlingen

Im November hatte Gardena wie berichtet seine Pläne für den Standort Heuchlingen präzisiert. Dort will das Unternehmen sich mit einem integrierten Produktions- und Logistikstandort für den wachsenden Bedarf der kommenden Jahre aufstellen. Geplant ist, die Gesamtfläche des Betriebsgeländes von bisher rund 48.000 Quadratmetern auf künftig 153.000 Quadratmeter zu erweitern. Der Bauantrag soll Mitte dieses Jahres gestellt werden.

Der Standort der Firma Gardena im Ulmer Donautal. Foto: Alexander Kaya

Sofern alle erforderlichen Genehmigungen erteilt werden, könnte bereits Anfang 2023 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Gardena ist mit derzeit rund 300 Mitarbeitenden bereits heute der größte Arbeitgeber in Heuchlingen und will perspektivisch bis zu 900 Personen am Standort beschäftigen.

Husqvarna Group mit rund 2280 Mitarbeitenden in Deutschland

Darüber hinaus hat das Unternehmen das Eigentum an Grundstück und Gebäude seines Standorts im Ulmer Donautal vom bisherigen Vermieter übernommen und ist hier damit nun erstmalig Herr im eigenen Haus. Gardena wertet dies als ein klares Bekenntnis zum Standort Ulm und will auch hier für die Zukunft investieren.

Die Husqvarna Group beschäftigt in Deutschland aktuell rund 2280 Mitarbeitende an den Standorten Ulm, Heuchlingen, Niederstotzingen und Laichingen sowie im Außendienst. Das sind rund 150 Mitarbeitende mehr als im Vorjahr. Weltweit sind rund 3600 Mitarbeitende für die Gardena Division tätig.

Zahlreiche Neuheiten für die Saison 2022

In die neue Gartensaison startet Gardena auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Neuheiten. Auch Gardena setzt auf Nachhaltigkeit: Dazu zählt vor allem die neue EcoLine, ein Sortiment an hochwertigen Gartengeräten, das mit einem hohen Anteil an recycelten Materialien hergestellt wird und bereits mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis Design 2022 ausgezeichnet wurde. (AZ)