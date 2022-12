Ulmer Firma prüft Mondstaub für Bau einer Mondstation per 3-D-Drucker

Bald endet die Mondmission "Artemis 1". Langfristiges Ziel ist der Bau einer Basisstation. An der könnte der Prüfmaschinenhersteller Zwick-Roell aus Ulm daran Anteil haben.

Für die österreichische Firma Lithoz, die mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) kooperiert, hat das Ulmer Unternehmen Zwick-Roell kürzlich Proben aus künstlichem Mondstaub geprüft.

Echter Mondstaub taugt nichts mehr

Die Fragestellung lautete: Eignet sich das Material, um künftig per 3-D-Drucker auf dem Mond Werkzeuge für den Bau einer Mondstation herzustellen? Der Mond als "Sprungbrett zum Mars" – und weiter in den Weltraum: Das ist die Vision, die hinter dem Bau einer Mondbasis steht – und zu der internationale Weltraumbehörden bereits konkrete Pläne besitzen. Doch da es teuer ist, das für den Bau benötigte Material und Werkzeug von der Erde zum Mond zu transportieren, erarbeitete Lithoz aus Wien, als Spezialist für technische Keramik im 3-D-Druck, für die Europäische Weltraumorganisation (ESA) ein Verfahren, wie sich aus synthetischem Mondstaub – per 3D-Drucker mit LCM-Technologie – Baumaterial, Ersatzteile und Werkzeuge herstellen lassen.

Eine Mondstaub-Probe wird geprüft. Foto: Bild: Zwick-Roell GmbH & Co. KG

Technik aus Ulm prüft den künstlichen Mondstaub

Warum jedoch wurden für die Prüfungen Proben aus synthetischem, also "künstlichem" auf der Erde produzierten Mondstaub (Regolith) verwendet? Das habe ganz simple Gründe, berichtet Geschäftsführer Johannes Homa: "Von früheren Mondmissionen existieren auf der Erde rund 400 Kilogramm Mondstaub. Dieser ist aber durch die Luft und Feuchtigkeit inzwischen kontaminiert. Auch hat er seine chemische Reaktivität verloren und ist somit unbrauchbar für heutige Versuchszwecke." Der künstlich hergestellte Regolith besitze jedoch "zu fast 100 Prozent identische chemische, mechanische oder technische Eigenschaften und Charakteristika wie echter Mondstaub". Prüfergebnisse werden analysiert und mit der ESA besprochen.

Zwei Tage dauerten die Prüfungen im Labor bei Zwick-Roell am Standort in Ulm-Einsingen. "Für uns stellten die Materialtests mit Regolith ein Novum dar, die wir den speziellen Kundenanforderungen entsprechend aber sehr gut durchführen konnten", resümiert Tobias Ebner, verantwortlicher Werkstoffingenieur für die Probenprüfungen des Projektes "Moon Dust". Und er ergänzt: "Die Bewertung der Prüfergebnisse, ob und inwieweit sich das Material eignet für den Bau einer Mondstation oder es mitunter angepasst werden muss, das obliegt jetzt unserem Auftraggeber." Aktuell werden die Ergebnisse und Erkenntnisse der zweitägigen Qualitätstests von Lithoz analysiert, mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) besprochen und anschließend veröffentlicht. (AZ)