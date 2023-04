Ulmer Firma Uzin Utz verkauft so viel wie noch nie

Das Chemieunternehmen im Donautal erzielt einen Rekordumsatz. Der Gewinn leidet allerdings ziemlich. Die Unternehmensführung formuliert den Willen, durch einen Zukauf zu wachsen.

Uzin Utz, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme mit Hauptsitz in Ulm, ist das einzige börsennotierte Unternehmen der Region. In einer Fragerunde bei der Bilanzpressekonferenz am Stammsitz im Donautal, warf Ralph P. Blankenberg, Sprecher des Vorstandes der Volksbank Ulm-Biberach, die Thematik auf, ob das auch in Zukunft so bleibt.

Warum ist Uzin Utz an der Börse?

Die Lage bei Uzin Utz ist nämlich folgende: Für ein börsennotiertes Unternehmen befinden sich wenige Aktien auf dem freien Markt. "Es gibt wenig Free Float", sagte Blankenberg und meint damit, dass es Großaktionäre wie die Familie Utz gibt und kaum Aktien von einem breiten Publikum erworben und gehandelt werden können. Und dennoch unterwerfe sich das Unternehmen den weitreichenden Verpflichtungen einer Börsennotierung - etwa der Aktionärsversammlung - ohne die Möglichkeiten einer Kapitalerhöhung zu nutzen.





Christian Richter, Finanzvorstand bei der Uzin Utz AG. Foto: Uzin Utz

Vielleicht braucht das Ulmer Unternehmen ja in naher Zukunft einen Kapitalstrom: Wie daraufhin Christian Richter, der neue Finanzvorstand von Uzin Utz, berichtete, gebe es Bestrebungen einer Akquisition, also des Zukaufs seiner Firma, um entweder neue Märkte oder auch Produktbereiche zu erschließen. Details nannte er nicht. Da könnte die Börsennotierung offenbar nützlich sein.

Standort Ulm ist die Heimat von Uzin Utz

Am Standort Ulm, der gut 240 Menschen beschäftigt, stehen derzeit keine größeren Investitionen an, wie Vorstand Philipp Utz sagte. Allerdings würden flächendeckend Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Standorts mit 240 Beschäftigten montiert. Dennoch hätten die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im jüngsten Geschäftsjahr mit 12,8 Millionen Euro erneut eine der höchsten Summen seit der Gründung des über 111-jährigen Unternehmens erreicht. Die größte laufende Investition sei der Bau eines neuen Werks in Waco (USA) für gut 40 Millionen Euro. Weltweit beschäftigt das Ulmer Unternehmen 1466 Menschen.

Die Nachhaltigkeit stehe bei Uzin Utz im Zentrum, wie Utz betonte, nicht nur aus Verantwortungsbewusstsein, zunehmend würde der Markt Produkte fordern, die bestimmte Umweltschutzbedingungen erfüllen. Wenn Unternehmen wie Ikea oder der Drogeriemarkt dm bauen, müssten bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllt werden. Ohne diesen Druck seien Handwerker und Handwerkerinnen in der jüngeren Vergangenheit nicht bereit gewesen, mehr Geld für nachhaltigere Uzin-Utz-Produkte auszugeben. Erklärtes Ziel ist es, bis 2025 25 Prozent direkt verursachter klimaschädlicher Emissionen zu reduzieren.

In China gehen "goldene Wasserhähne"

Weit mehr als die Corona-Pandemie beutle die Krise rund um den Ukraine-Krieg das Unternehmen, wie Richter sagte. Der Materialaufwand, also die Kosten für Rohstoffe, würden inzwischen die Hälfte der Kosten eines Produkts ausmachen. Das hat Folgen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 36,3 Millionen Euro um 23,5 Prozent unter dem Vorjahr. Und das, obwohl der Konzernumsatz um 10,7 Prozent auf 487,1 Millionen Euro stieg und damit um 47 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau liegt.

Dennoch blickt Uzin Utz positiv in die Zukunft: Allein die in Deutschland 700.000 fehlenden Wohnungen zeigen die Möglichkeiten einer Firma auf, die auf Baustellen ihr Geld verdient. Begrenzte Wachstumsmöglichkeiten sieht Utz hingegen in China. Dies sei ein sehr "statusorientierter Markt". Premium gehe gut bei "goldenen Wasserhähnen". Nicht aber bei Premium-Produkten, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sei. "Wir wünschen uns das Label 'Uzin-Utz-Inside'", sagte dazu Philipp Utz scherzhaft.