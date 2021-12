Ulm

Ulmer Forscher: "Verschwörungstheorien sind so alt wie das Impfen selbst"

Im Impfzentrum Neu-Ulm wird eine Spritze mit einem Vakzin gegen Covid-19 verabreicht. Eine Studie, an der auch Ulmer Forschende mitwirken, untersucht die Impfbereitschaft in der Bevölkerung.

Plus Mattis Geiger von der Uni Ulm ist an einer Studie beteiligt, die die Impfbereitschaft misst. Wie seine Arbeit aussieht und was sich durch Corona geändert hat.

Von Sebastian Mayr

Herr Geiger, Sie arbeiten an einem Fragebogen zur Impfbereitschaft, der immer wieder überarbeitet wird. Welches Ziel steckt dahinter?



Mattis Geiger: Professorin Betsch und Professor Böhm haben schon vor einigen Jahren fünf Komponenten zur Impfbereitschaft erarbeitet. Das hatte damals noch nichts mit Corona zu tun, zu der Zeit war aber beispielsweise die Masernimpfung hoch diskutiert. Die Komponenten sind Vertrauen, Gleichgültigkeit, Barrieren, Abwägung und kollektive Verantwortung.

