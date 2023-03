Ulm

vor 32 Min.

Ulmer Friedensbewegung verzweifelt an neuer Rüstungspolitik

Plus Die Ulmer Friedensbewegung bespricht das neue Buch eines linken Rüstungsexperten. Dabei offenbart sich auch, wie schwierig es derzeit für die Aktivisten ist.

Von Florian Lang

Das Interesse war dann wohl doch größer, als von den Veranstaltern erwartet. Anlässlich der Buchvorstellung "Im Rüstungswahn – Deutschlands Zeitenwende zu Aufrüstung und Militarisierung" hatten mehrere Vereine und Gruppierungen der Ulmer Friedensinitiative in das m25 am Münsterplatz geladen, und noch kurz vor Beginn wurden eilig mehrere Reihen an zusätzlichen Stühlen aufgestellt, um alle der rund 40 Gäste unterzubringen. Dennoch ging es familiär zu, man kennt sich innerhalb der Friedensbewegung.

