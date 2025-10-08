Ulmer Fußgängerzone soll grüner werden: Aber was ist mit Fahrradstellplätzen?

Die Ulmer Einkaufsmeile soll grüner werden und viele Sitzgelegenheiten bieten. Das Konzept gibt es schon länger, doch hat sich der Gemeinderat kürzlich dazu entschieden, die Neugestaltung zu verschieben – sie soll erst nach der Landesgartenschau 2030 erfolgen. So lässt sich bei knapper Kasse Geld sparen. Außerdem wäre die zusätzliche Baustelle vor der Haustür einigen Händlern ein Dorn im Auge gewesen. Es vergeht also noch Zeit, bis die Arbeiten beginnen – bis dahin wird auch der Gemeinderat neu gewählt. Der Ulmer Bauausschuss hat nun aber schon einmal die Grundlage für die zukünftigen Planungen festgelegt.

Ein grünes Band wird sich durch die Mitte von Bahnhof- und Hirschstraße schlängeln. Dafür werden etwa 50 Bäume neu gepflanzt und kleinere Grünflächen angelegt. Dazwischen wird es Sitzmöglichkeiten geben und die Gastronomen sollen die Flächen zwischen den Bäumen nutzen. Der Anlieferungsverkehr wird in Einbahnstraßenregelung drumherum verlaufen. Auch Trinkbrunnen und ein Wasserspiel soll es geben, Spielgeräte für Kinder hingegen nicht.

Kommen die Bäume dem Radverkehr in die Quere?

Die Stadträte zeigten sich angetan von den Plänen, waren aber nicht mit allem zufrieden. So monierten einige, dass die Pläne weniger Fahrradstellplätze in der Fußgängerzone vorsehen als es aktuell gibt. Das soll geändert werden. Zudem sahen manche eine grüne Insel in der Glöcklerstraße als Problem, da sie dem Radweg in die Quere kommt. Auch dieser Punkt soll noch einmal überdacht werden.

Die Ausschussmitglieder pochten zudem darauf, dass der Kiosk und das Bäckerhäuschen in der Fußgängerzone erhalten bleiben. Auf Nachfrage räumte Baubürgermeister Tim von Winning außerdem ein, dass es durchaus Sorgen gibt, dass die Grünflächen, die entstehen sollen, von Müllsündern verdreckt werden könnten, sodass ein größerer Aufwand nötig sein wird, um sie schön zu erhalten.

Perspektivisch soll es Hängeleuchten in der Fußgängerzone geben, darunter sollen auch Spots auf das grüne Mittelband gerichtet sein und für eine besondere Stimmung sorgen. Bis dahin soll die Beleuchtung in der Fußgängerzone nur provisorisch verbessert werden. Denn neue Leitungen sollen in nächster Zeit nicht verlegt werden, um größere Baustellen zu vermeiden. Die Arbeiten in der Tiefe sollen – bis auf Breitbandarbeiten zwischen Wengengasse und Glöcklerstraße – erst dann starten, wenn es wirklich an die Sanierung der Fußgängerzone geht. Im schlechtesten Fall würden bis dahin einfach neue Köpfe auf die bestehenden Lampen geschraubt, erklärte Tim von Winning.