Ulmer Hochzeitstag: Das sind die Trends rund um die Heirat

Hochzeitsaussteller verkaufen in Ulm Träume, und die sind gerade auch in schwierigeren Zeiten glitzernder und glamouröser als in den vergangenen Jahren.

Plus Der 32. Ulmer Hochzeitstag lockte mit 99 Ausstellern und kreativen Ideen zahlreiche Brautpaare und deren Eltern, Geschwister und Freunde.

Viel Publikum und etliche Gewinnspiele für die künftigen Brautpaare, Walking Acts statt großer Show zur Mittagszeit, Brautmode teilweise auch ganz neu gedacht – und auch Sorgen bei sich präsentierenden Gaststätten. So war der Ulmer Hochzeitstag.

Hochzeitsaussteller verkaufen Träume, und die sind gerade auch in schwierigeren Zeiten und nach dem Ende der Corona-Beschränkungen glitzernder und glamouröser als in den vergangenen Jahren: Hochzeitstag-Veranstalterin Ulrike Mandt stellt einen deutlichen Trend gerade bei den Brautkleidern fest hin zum Pompöseren, wenngleich die Brautmode so unterschiedliche Braut-Sehnsüchte ansprechen kann wie selten.

