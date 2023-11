Ulm

vor 49 Min.

Ulmer Holzkünstler schafft Urnen aus Baumstämmen

Plus Der Theologe Martin Mayer stellt Urnen aus ausgehöhlten Baumstämmen her. Sie sind so einzigartig wie die Verstorbenen und bieten eine weitere Besonderheit.

Von Dagmar Hub

Dem Tod begegnet Martin Mayer in seinem Beruf täglich – und er sieht im Sterben nicht ein radikales Ende von Leben und Beziehung, sondern eine Perspektive über Raum und Zeit. Der Theologe, der früher einmal katholischer Pfarrer war, ist heute Holzkünstler, Schreiner, Seelsorger und freier Trauerredner. Bald wird er einen Verkaufsraum für seine Urnen und Kunstwerke in der Stuttgarter Straße 152 beim Ulmer Zentralfriedhof eröffnen, wo er seine Werkstatt eingerichtet hat.

Jede Urne des Holzkünstlers aus Ulm ist ein Unikat

Seine außergewöhnlichen Urnen-Unikate kaufen kann man dort schon jetzt. Martin Mayer verfolgt seit 2019, seit dem Tod einer Freundin seiner Familie, ein ungewöhnliches Konzept der Gestaltung von Urnen. Bis dahin hatte er sich nie mit Urnen beschäftigt, erzählt der Holzkünstler. Dann aber entstand die Idee einer Urne mit einem "Erinnerungsstück": Die Urne selbst, geschaffen aus einem Stück Baumstamm, dient als Behälter für die Asche des Verstorbenen und wird mit dieser begraben. Aus dem Kern des Stammstückes aber schafft Martin Mayer kleinformatige Kunstwerke, die bei den Hinterbliebenen bleiben und so optisch, haptisch und emotional den Verstorbenen in dieser Form in Erinnerung halten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen