Ulmer Hospiz bekommt Platz für die dringend nötige Erweiterung

Plus Dass das Ulmer Hospiz mehr Betten braucht, war seit Langem klar. Doch zuerst mussten neue Räume für Demenzkranke gefunden werden. Wie die Lösung aussieht.

Der gordische Knoten ist aufgelöst: Das Ulmer Hospiz hat pro Jahr so viele Anfragen, dass es dringend erweitert werden müsste, mit zunehmender Tendenz. Doch zusätzliche Zimmer für Sterbende waren nicht möglich, solange sich keine Lösung abzeichnete für die Einrichtung Schillerhöhe der Paritätischen Sozialdienste (Pasodi), die Demenzkranke betreut und einen Teil des Hospizgebäudes gemietet hat. Nun ist eine Lösung da und die Erleichterung ist groß.

Das Hospiz hat im vergangenen Jahr 799 Gespräche mit Angehörigen über eine eventuelle Aufnahme unheilbar erkrankter Menschen geführt - 150 Personen konnten insgesamt aufgenommen werden. Dass zusätzliche Plätze angeboten werden müssen, war seit Langem klar, doch der Platzmangel hatte eine Erweiterung nicht zugelassen. Nun sieht die Lösung so aus: Der Hospiz-Mieter Pasodi wird sich aus Ulm weitgehend zurückziehen und nur das ambulante Pflege-Angebot aufrechterhalten. Die bisher in der Schillerhöhe untergebrachte stationäre Pflegeeinrichtung der Pasodi wird zum Ende dieses Jahres oder zum Jahresbeginn 2024 von der Evangelischen Heimstiftung übernommen und zieht in den Dreifaltigkeitshof an der Adlerbastei. Auch das Pasodi-Personal wechselt dorthin. Die Tagespflege nimmt ihre Arbeit dort bereits zum 2. Mai 2023 auf. "Dass wir mit Pasodi eine gute, einvernehmliche Lösung gefunden haben, ist eine unglaubliche Erleichterung", sagt die Palliativmedizinerin Regine Mayer-Steinacker, die erste Vorstandsvorsitzende des Hospizvereins ist.

Im Ulmer Hospiz steht ein umfangreicher Umbau an

Im Hospiz beginnt damit eine intensive Planungsphase. Es geht nicht nur darum, in Bälde fünf weitere Zimmer für schwerstkranke Gäste anbieten zu können. "Wir wollen das Hospiz für 2050 fit machen", betont Leiterin Claudia Schumann. "Denn ein Anbau am Gebäude ist nicht möglich, und der Umbau 2024 ist die Chance auf ein kluges Gesamtkonzept." Dieses Gesamtkonzept für den Umbau wird das Söflinger Architektur- und Innenarchitekturbüro 4+5 erstellen, das den Innenausbau der Schillerhöhe geplant und das Lichtkonzept für das Hospiz erarbeitet hatte.

15 Betten werden es auf jeden Fall werden im Hospiz, 50 Prozent mehr als bisher. Sie sollen nicht wie in einem Krankenhaus an einem langen Gang aufgereiht sein, sondern es soll die heimelige Ersatz-Zuhause-Atmosphäre bleiben, wie Claudia Schumann sagt. Deshalb werden die Zimmer auf zwei Ebenen sein - und das Gesamtkonzept soll insgesamt eine andere, für Ehrenamtliche, Mitarbeitende und Angehörige maßgenau geschneiderte Aufteilung der Räume ermöglichen und auch die sogenannten "Beiräume" im Fokus haben. So besteht der Wunsch nach einem wohnzimmerartigen Raum, in dem sich Angehörige zum Reden zurückziehen können, Versorgungswege sollen kürzer und die Räume für Angebote für Trauergruppen klug verteilt werden. Der Umbau wird mit dem Auszug der Schillerhöhe beginnen, realisiert sein soll das neue Gesamtkonzept bis Ende 2024. Langfristig wünscht sich Claudia Schumann auch den Aufbau einer Tages-Hospizbetreuung gerade für jüngere schwerst Erkrankte, deren Angehörige arbeiten und die den Tag allein zu Hause verbringen müssen. Gerade für solche Menschen könne eine soziale Teilhabe viel Lebensqualität bringen, sagt sie: "Mitstreiter in der Tagespflege zu haben statt allein zu Hause zu sein, bis der Partner vom Arbeiten nach Hause kommt."

Pianist Alexander Krichel spielt Benefizkonzert in Ulm

Der seit langer Zeit geplante Besinnungsgarten am Hospiz, für den der renommierte Pianist Alexander Krichel seit Jahren in Ulm Benefizkonzerte veranstaltet (so auch am Freitag, 31. März), wird nun auch Realität werden - im Gartenbereich vor der bisherigen Schillerhöhe, mit einem Klangbrunnen. Für Claudia Schumann fällt die Planungsphase in die letzte Zeit ihrer Arbeit als Hospiz-Leiterin, sie wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen. Mehrere Monate lang wird sie ab Sommer mit ihrer Nachfolgerin gemeinsam unter einem Dach arbeiten. "Das ist gerade in dieser Umbauplanung wirklich gut", sagt sie. Dem Hospiz wird sie auch im Ruhestand verbunden bleiben.