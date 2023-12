Ulmer Illustratoren zeigen in der Grießbadgalerie, was sie können

Eine Werkschau in der Grießbadgalerie in Ulm gibt ein Einblick in ein breit gefächertes künstlerisches Handwerk der Illustratoren.

Bunte Tiere, Tattoomotive, prall gefüllte Skizzenbücher - in der Grießbadgalerie gibt es derzeit viel zu entdecken. Elf Illustratorinnen und Illustratoren aus dem Raum Ulm zeigen, wie vielseitig dieses Handwerk ist, mit dem sie Texte und Worte in Bildern zum Leben erwecken.

Ein bunter Mix an Stilen und Techniken

Die Ulmer Illustratoren gewähren einen tiefen Einblick in ihr Schaffen, bei dem schnell klar wird, dass Illustration heute deutlich mehr kann und ist, als manch Laie wohl vermuten würden. In zwei Räumen laden mehr als 120 Werke zum Stöbern und Schauen ein. Im bunten Mix an Stilen und Techniken können die Betrachter immer neue kleine Geschichten entdecken. Die Bilder und Werke der elf teilnehmenden Illustratoren mischen sich an den Wänden, eine Sortierung erfolgt nach Themenblöcken. In der einen Ecke ist Weihnachten, in der anderen erleben kleine Monster oder Geschöpfe ihre Abenteuer.

Eigentlich sei aber alles total unkuratiert, sagt Adela Knajzl, die ebenfalls einige ihrer Bilder in der Grießbadgalerie zeigt. Jeder der elf Teilnehmer hat frei entschieden, welche seiner Werke er zeigen will. Aus dem, was alle abgeliefert haben, sei dann die Schau entstanden, die sich auch durch Vielfalt auszeichnet. Zwar arbeiten alle in der Galerie vertretenden Künstler als Illustrator, doch bedienen sie die verschiedensten Bereiche von Druck bis Animation. Ganz bewusst wurde in der Schau auch auf eine Beschilderung der einzelnen Werke verzichtet. Wer wissen will, wer hinter welchem Bild steckt, muss sich auf sein Stilgefühl verlassen - oder schaut in der ausliegenden Liste nach, die per QR-Code auch auf dem Handy abrufbar ist.

Ulmer Illustratoren treffen sich regelmäßig zum Stammtisch

Entstanden ist die Werkschau aus dem Stammtisch, zu dem sich Illustratorinnen und Illustratoren aus der Region seit Anfang des Jahres regelmäßig treffen. Illustratoren Ulm bietet all denen eine Plattform zum Austausch, die hier freischaffend in der Branche arbeiten - ein informelles Netzwerk, um einander auf gleicher Ebene zu begegnen und sich über die Themen wie Technik oder Akquise auszutauschen, erklärt Mitglied Dirk van Dijl.

Adela Knajzl, Florian L. Arnold, Dirk van Dijl und Wu Gales diskutieren in der Grießbadgalerie über ihre Arbeit als Illustratoren. Foto: Franziska Wolfinger

Neben ihren Werken wollen die Illustratoren den Besucherinnen und Besuchern auch zeigen, was ihren Job ausmacht und was neben dem Offensichtlichen - also dem Schaffen von Bildern - alles zu ihrer Arbeit dazu gehört. Das ist zum Beispiel das Verständnis für Menschen, und zwar nicht nur für die Kunden, die ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen mitbringen, sondern auch für die Zielgruppe, an die sich das Endprodukt richtet. Zu den Öffnungszeiten ist stets einer der ausstellenden Illustratoren anwesend, der sich gern allen Fragen stellt.

Die Werkschau in der Grießbadgalerie wird zudem von einem Rahmenprogramm begleitet. Am 9. Dezember stellt Maria Karrasch-van Dijl den Berufsverband "Illustratoren Organisation" in einem Talk in der Galerie vor, am 13. Dezember führt Adela Knajzl um 18 Uhr durch die Druckwerkstatt Ulm (Basteistraße 46) und am 15. Dezember gibt es in den Ausstellungsräumen um 19.30 Uhr ein Konzert mit Lesung von Tanja Nova. Die Werkschau endet mit einer Finissage am Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr.

Info: Die Schau ist immer freitags, 16 bis 22 Uhr, samstags 11 bis 20 Uhr und sonntags 11 bis 17 Uhr geöffnet.