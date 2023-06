Ulm

vor 16 Min.

Ulmer Kantorei bringt "Elias" auf die Bühne

Für Chorleiterin Ulrike Blessing hat Mendelssohn Bartholdys Meisterwerk eine besondere Bedeutung. Sie freut sich auf das Konzert am Sonntag.

Plus Die Ulmer Kantorei wagt sich an eine besondere Herausforderung: Am Sonntag führt der Chor Felix Mendelssohn Bartholdys "Elias"-Oratorium auf.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Felix Mendelssohn Bartholdys "Elias"-Oratorium hat für Ulrike Blessing, die seit ziemlich genau fünf Jahren Chorleiterin der Ulmer Kantorei ist, eine besondere Bedeutung: Das Oratorium war das Erste, das sie als Studentin in Stuttgart im ersten Semester mitsang, und das Erste, das sie als Chorleiterin (zum Millennium vom 23 Jahren) dirigierte. Diesen Sonntag um 19 Uhr führt Ulrike Blessing das "Elias"-Oratorium mit der Ulmer Kantorei, mit Mitgliedern des Ulmer Philharmonischen Orchesters und bekannten Solisten in der Pauluskirche auf.

Die Terminfindung war nicht einfach, das ursprünglich geplante Datum kollidierte mit einem anderen Konzert. Was die Planung gerade schwieriger macht: Konzerte im Ulmer Münster sind derzeit aufgrund der schadensbedingten Sperrung weiter Teile des Gotteshauses nur in kleinem Umfang möglich, sodass mehr Veranstalter auf die Pauluskirche ausweichen müssen. Relativ kurzfristig wurde das Elias-Oratorium auf den kommenden Sonntag gelegt, weil zu diesem Zeitpunkt sowohl die Pauluskirche verfügbar ist als auch die Mitglieder der Ulmer Philharmoniker, die Aktiven des inzwischen wieder 80 bis 90 Sängerinnen und Sänger starken Chores und die vier Solisten Maria Rosendorfsky, I-Chiao Shih, Tobias Völklein und Dennis Sörös verfügbar sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen